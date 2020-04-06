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مدافع الأهلي ينفي طلبه الرحيل نهاية الموسم

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:34 م
محمود وحيد
محمود وحيد
علي نبوي
كشف محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة رحيله طلبه الرحيل عن النادي الأحمر نهاية الموسم.

وكتب الظهير الأيسر للأهلي عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"غير صحيح ما تردد عن طلبي الرحيل".

وأضاف :"نحن في وضع حاليًا لا يسمح بالحديث عن الإعارة أو غيرها من الأمور الكروية بسبب فيروس كورونا".

وخرج وحيد من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للاهلي هذا الموسم حيث شارك في 3 مباريات فقط هذا الموسم.

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