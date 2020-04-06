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خالد منصور يسخر من شائعة نقل "كورونا" عبر الحيوانات

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:46 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

يحرص الفنان خالد منصور على التواصل الدائم مع جمهوره ومتابعيه، وذلك من خلال موقع التدوينات القصيرة "تويتر".


وغرد خالد منصور عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"،" ياجماعة نخلى بالنا ..اللي عنده نمر أو أسد فالبيت بيربيه، ياريت يأخذ احتياطاته وما ينمش معاه في نفس السرير ..كورونا".


يشار إلى أن آخر أعمال خالد منصور مسلسل "حكايات بنات 4' الذى تدور أحداثه في فكرة مناقشة قضايا الفتيات، ويجسد البطولة في هذا الجزء بطلات يختلفن عن الأجزاء السابقة وهن أسماء جلال، هاجر أحمد، هند عبد الحليم، ميرنا نور الدين، كما يشارك فيه حازم إيهاب، رمزي، تامر هاشم، لينر، محمد يسري، أحمد حسين، مي حسين، وغيرهم، وهي من تأليف نهال سماحة، محمد عبد العزيز، مايان هاني، ومن إخراج مصطفى أبو سيف.

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