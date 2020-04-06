Advertisements

متصفح مايكروسوفت Edge يصبح ثاني أكثر متصفحات الإنترنت استخدامًا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:37 م
بوابة الفجر
لا يزال متصفح Chrome من جوجل متصدر قائمة أكثر متصفحات الإنترنت استخداماً، ولكن تظهر الأرقام الجديدة أن متصفح Edge من شركة مايكروسوفت أصبح الآن ثاني أكثر متصفحات الإنترنت استخدامًا، مما دفع Firefox للأسفل إلى المركز الثالث، وفقًا لإحصائيات NetMarketShare.

حصل إصدار Edge من مايكروسوفت المستند إلى محرك Chromium على الأجهزة المكتبية الذي شهد زيادة كبيرة في الشعبية، على الرغم من أنه لم يكن متاحًا إلا منذ أشهر.

تظهر الإحصائيات التي جمعتها NetMarketShare أن متصفح Chrome لا يزال في المقدمة جيدًا، حيث سيطر على 68.5 في المائة من السوق، استنادًا إلى الاستخدام على أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية في مارس، واستحوذ متصفح Microsoft Edge على 7.59 في المائة من السوق، وحصل Firefox على 7.19 في المائة فقط.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

متصفحات الإنترنت متصفح Chrome مايكروسوفت جوجل Firefox Edge

أخبار تهمك

لجنة التخطيط تطلب تحصين نجم الأهلي ورفض رحيله

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يحسم موقف الأهلي من ضم بونجاح

منذ حوالي 3 ساعات

دراسة تكشف نقطة ضعف مميتة لفيروس كورونا

منذ ساعتين

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

منذ حوالي 19 ساعة

خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

منذ ساعتين و 9 دقيقة

"كانت عايزة تفضحني".. مفأجاة في مقتل طالبة على يد شقيقتها بالشرقية

منذ ساعة و 28 دقيقة

الأرصاد: توقعات بهطول الأمطار على 11 منطقة

منذ نصف ساعة

بلاغ يطالب بالقبض على حمدين صباحي وسجنه 5 سنوات

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. الأمين العام للأمم المتحدة يطلق نداء جديدا في ظل تفشي فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

شهادة خطيرة لممرض بمعهد الأورام عن إصابات العاملين بكورونا (فيديو)

منذ ساعة

تفاصيل عرض تشيلسي لضم نجم برشلونة

منذ أقل من ساعة

فايلر يطلب تسويق نجم الأهلي تمهيدا لرحيله

منذ ساعة

ريال مدريد يستقر على أول صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 20 دقيقة

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

منذ حوالي 16 ساعة

ليس المحمدي.. الأهلي يعرض نجم الإسماعيلي على فايلر

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:59 ص

خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

دراسة تكشف نقطة ضعف مميتة لفيروس كورونا

12:06 م

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

08:43 ص

"كانت عايزة تفضحني".. مفأجاة في مقتل طالبة على يد شقيقتها بالشرقية

12:40 م

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

10:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر