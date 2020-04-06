متصفح مايكروسوفت Edge يصبح ثاني أكثر متصفحات الإنترنت استخدامًا

لا يزال متصفح Chrome من جوجل متصدر قائمة أكثر متصفحات الإنترنت استخداماً، ولكن تظهر الأرقام الجديدة أن متصفح Edge من شركة مايكروسوفت أصبح الآن ثاني أكثر متصفحات الإنترنت استخدامًا، مما دفع Firefox للأسفل إلى المركز الثالث، وفقًا لإحصائيات NetMarketShare.





حصل إصدار Edge من مايكروسوفت المستند إلى محرك Chromium على الأجهزة المكتبية الذي شهد زيادة كبيرة في الشعبية، على الرغم من أنه لم يكن متاحًا إلا منذ أشهر.





تظهر الإحصائيات التي جمعتها NetMarketShare أن متصفح Chrome لا يزال في المقدمة جيدًا، حيث سيطر على 68.5 في المائة من السوق، استنادًا إلى الاستخدام على أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية في مارس، واستحوذ متصفح Microsoft Edge على 7.59 في المائة من السوق، وحصل Firefox على 7.19 في المائة فقط.



