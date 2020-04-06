‫استعلام عن اكواد الطلاب ‬‎لجميع المراحل التعليمية 2020 بالرقم القومي وزارة التربية والتعليم عبر الرابط الرسمي studea.emis.gov

استعلام عن اكواد الطلاب | يمكنكم الآن الاستعلام عن اكواد الطلاب لجميع المراحل التعليمية 2020، حيث أن العديد من الاشخاص يريدون معرفة طريقة الحصول على كود الطالب عبر موقع studea.emis.gov بالرقم القومي الخاص.





ونوضح لكم في هذا المقال كيفية الحصول على كود أي طالب على مستوي جمهورية مصر العربية باستخدام الرقم القومي استعدادًا للتعامل مع المنصات التعليمية التي توفرها وزارة التربية والتعليم، حيث ننشر أكواد الطلاب في جميع المراحل للاستخدام في التعليم عن بعد 2020.





يبحث الطلاب عن اكواد الطلاب وزارة التربية والتعليم، وسنعرض لكم من خلال موقع تسجيل ادمودو بكود الطالب إلكترونيًا edmodo الآن من وزارة التربية والتعليم 2020 "مشاريع الأبحاث" الخاص بهم، والذي يمكنهم من خلاله إعداد البحث الخاص بهم والذي يعد بديلًا عن امتحانات الترم الثاني التي تم إلغاؤها، ويتم إعداد البحث من خلال منصة ادومودو Edmodo، ويمكن للطالب الحصول على الكود الخاص به عبر رابط استعلام عن كود الطالب بالرقم القومي وكيفية تقديم البحث عبر موقع منصة ادمودو Edmodo التعليمية من خلال الشرح التالي:





رابط استعلام عن اكواد الطلاب studea.emis.gov

أطلقت وزارة التربية والتعليم هذا العام نظامًا جديدًا للتقييم، وهو المشروع البحثي الذي يقوم فيه الطالب بعمل بحث خلال الترم الثاني في المنهج المقرر عليه من قبل 15 مارس 2020، وبعدها يقوم الطالب بإرسال البحث ويتم تقييمه وإعطاء الدرجات بناًء على هذا البحث، وعليه يتم انتقاله للصف التالي من صفوف النقل أو الشهادة الاعدادية، حيث يمكنكم الاستعلام من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ).





خطوات استعلام عن اكواد الطلاب studea.emis.gov

يمكنك عزيزي الطالب اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن الكود الخاص بك، وهي كالتالي:-





- الدخول إلي موقع استعلام عن اكواد الطلاب عبر الرابط التالي ( اضغط هنا ).

- ادخال الرقم القومي للطالب، وهو الرقم الموجود أعلى شهادة الميلاد.

- ادخال تاريخ الميلاد الخاص بالطالب.

- اختيار المحافظة التي تقع فيها مدرسة الطالب.

- اختيار النوع " ذكر - أنثي".





الصفوف المقرر عليها البحث التعليمي

- الصف الثالث الابتدائي.

- الصف الرابع.

- الصف الخامس.

- الصف السادس.

- الصف الأول الإعدادي.

- الصف الثاني الإعدادي.

- الصف الثالث الإعدادي.



