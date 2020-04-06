Advertisements

‫استعلام عن اكواد الطلاب ‬‎لجميع المراحل التعليمية 2020 بالرقم القومي وزارة التربية والتعليم عبر الرابط الرسمي studea.emis.gov

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:47 م
استعلام عن اكواد الطلاب
استعلام عن اكواد الطلاب

‫استعلام عن اكواد الطلاب ‬‎لجميع المراحل التعليمية 2020 بالرقم القومي وزارة التربية والتعليم عبر الرابط الرسمي studea.emis.gov

استعلام عن اكواد الطلاب | يمكنكم الآن الاستعلام عن اكواد الطلاب لجميع المراحل التعليمية 2020، حيث أن العديد من الاشخاص يريدون معرفة طريقة الحصول على كود الطالب عبر موقع studea.emis.gov بالرقم القومي الخاص.

ونوضح لكم في هذا المقال كيفية الحصول على كود أي طالب على مستوي جمهورية مصر العربية باستخدام الرقم القومي استعدادًا للتعامل مع المنصات التعليمية التي توفرها وزارة التربية والتعليم، حيث ننشر أكواد الطلاب في جميع المراحل للاستخدام في التعليم عن بعد 2020. 

يبحث الطلاب عن اكواد الطلاب وزارة التربية والتعليم، وسنعرض لكم من خلال موقع تسجيل ادمودو بكود الطالب إلكترونيًا edmodo الآن من وزارة التربية والتعليم 2020 "مشاريع الأبحاث" الخاص بهم، والذي يمكنهم من خلاله إعداد البحث الخاص بهم والذي يعد بديلًا عن امتحانات الترم الثاني التي تم إلغاؤها، ويتم إعداد البحث من خلال منصة ادومودو Edmodo، ويمكن للطالب الحصول على الكود الخاص به عبر رابط استعلام عن كود الطالب بالرقم القومي وكيفية تقديم البحث عبر موقع منصة ادمودو Edmodo التعليمية من خلال الشرح التالي:

رابط استعلام عن اكواد الطلاب studea.emis.gov
أطلقت وزارة التربية والتعليم هذا العام نظامًا جديدًا للتقييم، وهو المشروع البحثي الذي يقوم فيه الطالب بعمل بحث خلال الترم الثاني في المنهج المقرر عليه من قبل 15 مارس 2020، وبعدها يقوم الطالب بإرسال البحث ويتم تقييمه وإعطاء الدرجات بناًء على هذا البحث، وعليه يتم انتقاله للصف التالي من صفوف النقل أو الشهادة الاعدادية، حيث يمكنكم الاستعلام من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

خطوات استعلام عن اكواد الطلاب studea.emis.gov
يمكنك عزيزي الطالب اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن الكود الخاص بك، وهي كالتالي:-

- الدخول إلي موقع استعلام عن اكواد الطلاب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
- ادخال الرقم القومي للطالب، وهو الرقم الموجود أعلى شهادة الميلاد.
- ادخال تاريخ الميلاد الخاص بالطالب.
- اختيار المحافظة التي تقع فيها مدرسة الطالب.
- اختيار النوع " ذكر - أنثي".

الصفوف المقرر عليها البحث التعليمي
- الصف الثالث الابتدائي. 
- الصف الرابع. 
- الصف الخامس. 
- الصف السادس. 
- الصف الأول الإعدادي. 
- الصف الثاني الإعدادي. 
- الصف الثالث الإعدادي. 

‫استعلام عن اكواد الطلاب ‬‎لجميع المراحل التعليمية 2020 بالرقم القومي وزارة التربية والتعليم عبر الرابط الرسمي studea.emis.gov

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة التربية والتعليم منصة ادمودو التعليمية منصة edmodo التعليمية رابط الاستعلام عن اكواد الطلاب رابط استعلام عن كود الطالب بالرقم القومي رابط استعلام عن اكواد الطلاب بالرقم القومي استعلام عن اكواد الطلاب

أخبار تهمك

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

"كانت عايزة تفضحني".. مفأجاة في مقتل طالبة على يد شقيقتها بالشرقية

منذ ساعة و نصف

ريال مدريد يستقر على أول صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 20 دقيقة

فايلر يطلب تسويق نجم الأهلي تمهيدا لرحيله

منذ ساعة

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الأمين العام للأمم المتحدة يطلق نداء جديدا في ظل تفشي فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

لجنة التخطيط تطلب تحصين نجم الأهلي ورفض رحيله

منذ حوالي 5 ساعات

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

منذ حوالي 16 ساعة

بلاغ يطالب بالقبض على حمدين صباحي وسجنه 5 سنوات

منذ ساعتين و 10 دقيقة

شهادة خطيرة لممرض بمعهد الأورام عن إصابات العاملين بكورونا (فيديو)

منذ ساعة

الأرصاد: توقعات بهطول الأمطار على 11 منطقة

منذ نصف ساعة

ليس المحمدي.. الأهلي يعرض نجم الإسماعيلي على فايلر

منذ ساعة

تفاصيل عرض تشيلسي لضم نجم برشلونة

منذ أقل من ساعة

خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

منذ ساعتين و 10 دقيقة

شوبير يحسم موقف الأهلي من ضم بونجاح

منذ حوالي 3 ساعات

دراسة تكشف نقطة ضعف مميتة لفيروس كورونا

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

عاجل.. "التعليم" تتيح للطلاب الاستعلام عن الأكواد إلكترونيًا

رابط جديد من موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي للاستعلام عن أكواد الطلاب 2020

أكواد الطلاب 2020 | بالرقم القومي.. ننشر رابط الاستعلام عن أكواد الطلاب في جميع المراحل

أكواد الطلاب.. تعرف على طريقة الحصول عليها والهدف منها

كل ما تريد معرفته عن خطوات عمل مشروع البحث العلمي وتقديمه عبر "ادمودو "Edmodo

رابط وزراة التربية والتعليم.. خطوات الاستعلام عن أكواد الطلاب بجميع المراحل التعليمية من هنا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:59 ص

خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

دراسة تكشف نقطة ضعف مميتة لفيروس كورونا

12:06 م

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

08:43 ص

"كانت عايزة تفضحني".. مفأجاة في مقتل طالبة على يد شقيقتها بالشرقية

12:40 م

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

10:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر