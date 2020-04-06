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فرج عامر يخطب ود الأهلي من أجل ناصر ماهر

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:46 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أكد محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أنه يتمنى موافقة الأهلي على بيع عقد ناصر ماهر، صانع ألعاب الأهلي والمعار للفريق السكندري، بشكل نهائي خلال الموسم المقبل.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نتمني أن نشتري ناصر ماهر من الأهلي، ناصر ماهر لاعب فذ فنيًا وخلقيًا».


يذكر ان ناصر ماهر قد شارك مع المنتخب الأولمبي المتوج ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عام وتعرض للإصابة في بداية البطولة التي أقيمت في مصر.

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