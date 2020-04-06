قرار مفاجئ من اتحاد الكرة بشأن بطولة الدوري

اتخذ الاتحاد المصري لكرة القدم قراؤ جديد بشأن بطولة الدوري المصري الممتاز خلال الفترة القادمة.





وكان الاتحاد المصري قد أعلن منذ فترة تعليق بطولة الدوري المصري الممتاز بسبب انتشار فيروس كورونا.





ويوجد الآن اتجاه داخل الاتحاد المصري لكرة القدم لإلغاء بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم وعدم احتساب نتائج المباريات ولا احتساب بطل للمسابقة هذا الموسم بسبب المصير المجهول حتى الآن للانتهاء من أزمة فيروس كورونا.





ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري.