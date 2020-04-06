عمر كمال يتلقى هذه الهدية من أحد محبيه

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نشر الفنان عمر كمال، فيديو وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" عبارة عن خطوات رسم عمر كمال بالفحم علي نغمات أغنية عود البطل، أرسله له أحد معجبيه.



وعلق "كمال" علي الفيديو قائلاً: "تسلم إيديك"، وعلق الجمهور أيضاً قائلين" الله ينور عليك، روووعة تحفة".



جدير بالذكر، أن المطرب عمر كمال اعتذر عن المشاركة فى بطولة مسلسل "ولاد إمبابة" الذى سيتم عرضة في رمضان القادم والمسلسل يشارك فية العديد من نجوم الأغنية الشعبية، من تأليف أيمن بكرى وإخراج ممدوح ذكي، حيث رشحته شركة الإنتاج، لكنه اعتذر لاشغاله بأعمال غنائي وحفلات.



يذكر أن عمر كمال مطرب مهراجانات شعبي غني الكثير من الأغاني الناجحة مثل "بنت الجيرات" التي تصدرت مواقع التواصل الإجتماعي وجوجل والسوند كلود وحققت نسبة مشاهدات خيالية عبر اليوتيو.



