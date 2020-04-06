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بختام التعاملات .. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية .. و"السوقي" يربح 7 مليار جنيه

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:41 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير


أخبار البورصة المصرية 


أنهت البورصة المصرية،  تعاملات جلسة اليوم الأثنين، ثاني جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، ليتجه الاجانب الى إستمرار سياستهم البيعية و كذلك العرب بوتيرة اقل ، مقابل استمرار المؤسسات و والأفراد المصريين في الشراء ،  مع تنامى الثقة المصريين فى دعم الحفزت الحكومية خلال الفترة المقبلة مع ترقب بدء المركزى فى تفعيل مبادرة شراء الاسهم المصرية و كذلك صندوق حماية المستثمر و هو ما يدعم السوق بإمتصاص عمليات البيع المستمرة للاجانب منذ بداية ازمة فيروس كورونا.


وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو 7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 527.9 مليار جنيه.

مؤشرات البورصة المصرية

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 9446.9 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 1002.25 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 1024.6 نقط.
 
تداولات البورصة المصرية

وبلغ حجم التداول بالبورصة المصرية اليوم نحو 187.4 مليون ورقة مالية بقيمة 778.1 جنيه، عبر تنفيذ 24.7 ألف عملية لعدد 171 شركة، وارتفعت أسهم 109 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 73شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية

وإستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية علي نسبة  70.7% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة23.9%، والعرب على 5.3% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 92.3% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة7.6%.
 

وسجلت مشتريات المصريين بالبورصة المصرية اليوم نحو 825 مليون جنيه ، فيما سجلت مبيعات العرب والأجانب نحو 153.6 مليون جنيه و 671.3 مليون جنيه علي التوالي.

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