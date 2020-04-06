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تعديلات تقنية تطرأعلى سيارة كوبرا Ateca.. تعرف عليها
الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:49 م
قامت شركة Abt الألمانية بإجراء بعض التعديلات التقنية والتصميمية على سيارة كوبرا Ateca، حيث زادت قوة محرك البنزين من 300 حصان/400 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى إلى 350 حصان/440 نيوتن متر.
ومن ضمن التغيرات الجديدة، هي زيادة سرعة السيارة القصوى إلى 255 كلم/س، بينما انخفض زمن التسارع من الثبات إلى 100 كلم/س نحو 0.2 ثانية ليصل إلى 5.0 ثانية.
وعملت الشركة الألمانية على خفض الهيكل بمساعدة نوابض أقصر بمجموعة التعليق، والتي ساعدت على تقليص الخلوص الأرضي حوالي 25 إلى 30 ملم.
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