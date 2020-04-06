Advertisements

في مباراة إلكترونية خيرية.. ديبالا يتفوق على جاريث بيل

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:54 م
ديبالا يتفوق على بيل
ديبالا يتفوق على بيل
وكالات
استبعد الجناح الويلزي غاريث بيل، باولو ديبالا، من تشكيلة البداية لفريقه ريال مدريد، لكن المهاجم الأرجنتيني لم يجد صعوبة في هزيمة فريق بيل مانشستر سيتي في مباراة إلكترونية خيرية، لجمع تبرعات لمكافحة فيروس كورونا، تحت إشراف صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" مطلع الأسبوع الحالي.

تعافى ديبالا مؤخراً فقط من فيروس كورونا، لكنه ظهر في روح معنوية عالية، وتفوق تماماً على بيل، في المباراة الإلكترونية بينهما.

وقال بيل المالك المشارك لمؤسسة إيليفنز إيسبورتس للمنافسات الإلكترونية: "دفاعي لم يكن جيداً بما يكفي".

وفي ظل توقف معظم أنشطة ومنافسات كرة القدم حول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، جاءت المنافسات الإلكترونية لتقدم بعض التسلية والترفيه للرياضيين والجمهور على حد سواء.

وأضاف بيل: "الأمر يتعلق ببقاء الناس في البيوت وبحثهم عن شيء يقومون به، بالتأكيد الكل سيجد صعوبة في ذلك، لكن إذا تسنى لنا البقاء والحفاظ على سلامة الجميع فإن هذا ينقذ الأرواح".

وأردف: "الكل يبذل قصارى جهده للبقاء في البيت وتسلية نفسه".

وقال ديبالا الذي فاز بفضل هدفين من شخصيتي كريم بنزيما، وإيدن هازارد، إن مباراة الإعادة ستقام بنفس الطريقة، لكن عبر رياضة الغولف التي يفضلها بيل كثيراً.

وأضاف: "ستكون المواجهة في ملعب الغولف"، مؤكداً أنه لم يسبق له ممارسة اللعبة واقعياً.

أخبار تهمك

لجنة التخطيط تطلب تحصين نجم الأهلي ورفض رحيله

منذ حوالي 5 ساعات

دراسة تكشف نقطة ضعف مميتة لفيروس كورونا

منذ ساعتين

شوبير يحسم موقف الأهلي من ضم بونجاح

منذ حوالي 3 ساعات

"كانت عايزة تفضحني".. مفأجاة في مقتل طالبة على يد شقيقتها بالشرقية

منذ ساعة و 26 دقيقة

ليس المحمدي.. الأهلي يعرض نجم الإسماعيلي على فايلر

منذ أقل من ساعة

شهادة خطيرة لممرض بمعهد الأورام عن إصابات العاملين بكورونا (فيديو)

منذ ساعة

خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. الأمين العام للأمم المتحدة يطلق نداء جديدا في ظل تفشي فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

منذ حوالي 16 ساعة

ريال مدريد يستقر على أول صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 18 دقيقة

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

منذ حوالي 19 ساعة

الأرصاد: توقعات بهطول الأمطار على 11 منطقة

منذ نصف ساعة

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

بلاغ يطالب بالقبض على حمدين صباحي وسجنه 5 سنوات

منذ ساعتين و 7 دقيقة

فايلر يطلب تسويق نجم الأهلي تمهيدا لرحيله

منذ ساعة

تفاصيل عرض تشيلسي لضم نجم برشلونة

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:59 ص

خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

دراسة تكشف نقطة ضعف مميتة لفيروس كورونا

12:06 م

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

08:43 ص

"كانت عايزة تفضحني".. مفأجاة في مقتل طالبة على يد شقيقتها بالشرقية

12:40 م

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

10:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر