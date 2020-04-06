في مباراة إلكترونية خيرية.. ديبالا يتفوق على جاريث بيل

استبعد الجناح الويلزي غاريث بيل، باولو ديبالا، من تشكيلة البداية لفريقه ريال مدريد، لكن المهاجم الأرجنتيني لم يجد صعوبة في هزيمة فريق بيل مانشستر سيتي في مباراة إلكترونية خيرية، لجمع تبرعات لمكافحة فيروس كورونا، تحت إشراف صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" مطلع الأسبوع الحالي.





تعافى ديبالا مؤخراً فقط من فيروس كورونا، لكنه ظهر في روح معنوية عالية، وتفوق تماماً على بيل، في المباراة الإلكترونية بينهما.





وقال بيل المالك المشارك لمؤسسة إيليفنز إيسبورتس للمنافسات الإلكترونية: "دفاعي لم يكن جيداً بما يكفي".





وفي ظل توقف معظم أنشطة ومنافسات كرة القدم حول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، جاءت المنافسات الإلكترونية لتقدم بعض التسلية والترفيه للرياضيين والجمهور على حد سواء.





وأضاف بيل: "الأمر يتعلق ببقاء الناس في البيوت وبحثهم عن شيء يقومون به، بالتأكيد الكل سيجد صعوبة في ذلك، لكن إذا تسنى لنا البقاء والحفاظ على سلامة الجميع فإن هذا ينقذ الأرواح".





وأردف: "الكل يبذل قصارى جهده للبقاء في البيت وتسلية نفسه".





وقال ديبالا الذي فاز بفضل هدفين من شخصيتي كريم بنزيما، وإيدن هازارد، إن مباراة الإعادة ستقام بنفس الطريقة، لكن عبر رياضة الغولف التي يفضلها بيل كثيراً.





وأضاف: "ستكون المواجهة في ملعب الغولف"، مؤكداً أنه لم يسبق له ممارسة اللعبة واقعياً.