أخبار البورصة المصرية .. 778.1 مليون جنيه قيم التداول بالبورصة اليوم

وارتفعت أسهم 109 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 73شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة

وبلغ حجم التداول بالبورصة المصرية اليوم الإثنين نحو 187.4 مليون ورقة مالية بقيمة 778.1 جنيه، عبر تنفيذ 24.7 ألف عملية لعدد 171 شركة، وارتفعت أسهم 109 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 73شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة





وسجلت قيم التداولات بسوق داخل المقصورة نحو 2.1 مليار جنيه وبحجم تداول 188.6 مليون ورقة مالية ، فيما سجل المتعاملون الرئيسيون بالسوق قيم تداولات بحوالي 1.3 مليار جنيه ، وسجل سوق خارج المقصورة تداولات بلغت قيمتها 28.1 مليون جنيه.









وربحت البورصة المصرية اليوم بنحو 7 مليار جنيه وأغلق رأسمالها السوقي عند مستوى 527.9 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 9446.9 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 1002.25 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 1024.6 نقط.





وإستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية علي نسبة 70.7% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة23.9%، والعرب على 5.3% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 92.3% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة7.6%.





وسجلت مشتريات المصريين بالبورصة المصرية اليوم نحو 825 مليون جنيه ، فيما سجلت مبيعات العرب والأجانب نحو 153.6 مليون جنيه و 671.3 مليون جنيه علي التوالي.