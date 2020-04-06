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طريقة عمل المايونيز بدون بيض

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:57 م
بوابة الفجر
المقادير
- طحين : 2 ملعقة كبيرة
- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة
- حليب : كوب
- سكر : ملعقة صغيرة
- الخل : 3 ملاعق كبيرة
- ملح : ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

طريقة التحضير
1. اخلطي الزيت مع الطحين في قدر على النار حتى يتحمص الطحين قليلاً.

2. أضيفي الحليب مع التحريك بالتدريج حتى يصبح المزيج سميكاً وكثيفاً.

3. اتركي المزيج ليبرد.

4. أضيفي الخل والسكر والملح والفلفل الأسود واخلطي المزيج وقدميه.

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