ملجلس الوزراء: انخفاض أسعار اللحوم 16% والدواجن 14.9%

أظهر انفوجراف صادر عن مجلس الوزراء اليوم الاثنين انخفاض سعر اللحم الكندوز المشفي بنسبة 16%، ليصل سعرها إلى 125.87 جنيه/كيلوجرام في فبراير 2020، مقارنة بـ 149.91 جنيه/كيلوجرام خلال نفس الشهر من عام 2019، فضلاً عن انخفاض سعر اللحم الضأن البلدي بالعظم بنسبة 11.8%، ليصل سعرها إلى 134.33 جنيه/كيلوجرام في فبراير 2020، مقارنة بـ 152.24جنيه/كيلوجرام خلال نفس الشهر من عام 2019، بجانب انخفاض سعر اللحم البتلو بالعظم بنسبة 3.7%، ليصل سعرها إلى 137.76 جنيه/كيلوجرام في فبراير 2020، مقارنة بـ 143 جنيهاً/كيلوجرام خلال نفس الشهر من عام 2019، وكذلك انخفاض سعر اللحم البقري المجمد المستورد بنسبة 2.1%، ليصل سعرها إلى 77.38 جنيه/كيلوجرام في فبراير 2020، مقارنة بـ 79.08جنيه/كيلوجرام خلال نفس الشهر من عام 2019.









هذا وقد انخفض سعر دجاج المزارع بنسبة 14.9%، ليصل سعرها إلى 28.21 جنيه/كيلوجرام في فبراير 2020، مقارنة بـ 33.13جنيه/كيلوجرام خلال نفس الشهر من عام 2019، بجانب انخفاض سعر بيض المزارع بنسبة 2.9%، ليصل سعره إلى 1.65 جنيه/واحدة في فبراير 2020، مقارنة بـ 1.7جنيه/واحدة خلال نفس الشهر من عام 2019، بالإضافة إلى انخفاض سعر سمك المكرونة المجمد بنسبة 11.8%، ليصل سعره إلى 26.88 جنيه/كيلوجرام في فبراير 2020، مقارنة بـ 30.41 جنيه/كيلوجرام خلال نفس الشهر من عام 2019.









وفيما يتعلق بمجموعة البقالة والعطارة والألبان، أوضح الإنفوجراف انخفاض سعر الزبدة البقري المستوردة بنسبة 3.1%، ليصل سعرها إلى 110.62 جنيه/كيلوجرام في فبراير 2020، مقارنة بـ 114.16جنيه/كيلوجرام خلال نفس الشهر من عام 2019، وكذلك انخفاض سعر دقيق القمح السائب بنسبة 11.2%، ليصل سعره إلى 6.67جنيه/كيلوجرام في فبراير 2020، مقارنة بـ 7.51 جنيه/كيلوجرام خلال نفس الشهر من عام 2019، فضلاً عن انخفاض سعر المكرونة السائبة بنسبة 0.9%، ليصل سعرها إلى 8.07 جنيه/كيلوجرام في فبراير 2020، مقارنة بـ 8.14 جنيه/كيلوجرام خلال نفس الشهر من عام 2019، بجانب انخفاض سعر الأرز البلدي السائب بنسبة 11.7%، ليصل سعره إلى 9.92 جنيه/كيلوجرام في فبراير 2020، مقارنة بـ 11.23جنيه/كيلوجرام خلال نفس الشهر من عام 2019.









ووفقاً للإنفوجراف، انخفض سعر الفلفل الأسود الحب بنسبة 31.7%، ليصل سعره إلى 100.07 جنيه/كيلوجرام في فبراير 2020، مقارنة بـ 146.56جنيه/كيلوجرام خلال نفس الشهر من عام 2019، فضلاً عن انخفاض سعر الكمون البلدي الصحيح بنسبة 1.3%، ليصل سعره إلى 78.89 جنيه/كيلوجرام في فبراير 2020، مقارنة بـ 79.94جنيه/كيلوجرام خلال نفس الشهر من عام 2019، بالإضافة إلى انخفاض سعر الكسبرة بنسبة 6%، ليصل سعرها إلى 24.12 جنيه/كيلوجرام في فبراير 2020، مقارنة بـ 25.67جنيه/كيلوجرام خلال نفس الشهر من عام 2019.



