انخفاض مبيعات السيارات في المملكة المتحدة بنسبة 44٪ خلال مارس بسبب فيروس كورونا





أعلنت جمعية مصنعي وتجار السيارات في المملكة المتحدة SMMT، اليوم الاثنين، أن مبيعات السيارات في بريطانيا انخفضت بنسبة 44 في المائة في شهر مارسا الماضي، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا وتأثيرها على الاقتصاد بعد أن أجبرت الكثير من الناس على البقاء في منازلهم.





وقالت الجمعية، أن إجمالي المبيعات في شهر مارس بلغت 254،684 وحدة، مما يجعلها أضعف شهر، وعادة ما يكون أحد أشهر البيع الأكثر رواجًا في العام، منذ عام 1999.





وتراجعت مبيعات السيارات في بريطانيا منذ أن سجلت ارتفاعًا قياسيًا في عام 2016. وتوقعت أحدث توقعات SMMT، التي نشرت في يناير، انخفاضًا في الطلب على العام بأكمله بما يزيد قليلاً عن 2.5 بالمائة إلى 2.25 مليون سيارة.





وعكس الانخفاض الخسائر في الأسواق الرئيسية الأخرى في أوروبا الشهر الماضي، حيث انخفضت المبيعات في ألمانيا بنسبة 38 بالمائة، ومبيعات فرنسا انخفضت بنسبة 72 بالمائة، كما انخفضت المبيعات في إيطاليا بنسبة 85 بالمائة وإسبانيا بنسبة 69 بالمائة.



