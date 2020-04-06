الليلة.. محمد منير يُحيي حفلًا غنائيًا "أون لاين"

يُحيي الكينج محمد منير، الليلة، حفلًا غنائيًا أون لاين الساعة 9 مساءً، بمشاركة فرقة "كايرو ستيبس" عبر القناة الرسمية لوزارة الثقافة، تحت مبادرة الثقافة بين يديك برعاية وزير الثقافة إيناس عبدالديم.

ويشارك في الحفل ثنائي الكمان الألماني ماريا فوجت وانجليكا لويف بير، وصوليست فلوت دكتورة إيناس عبد الدايم، كما يشارك علي الهلباوي ومونيكا جورج كضيوف شرف.

وجدير بالذكر أن هناك العديد من الفنانين الذين أحيوا حفلات أون لاين، نظرًا لظروف الصعبة التي تمر بها مصر والعالم، منهم الفنان تامر عاشور، وكارمن سليمان، ومحمد الشرنوبي، وعلي الحجار، وأحمد جمال.

يذكر أن آخر أعمال محمد منير، أغنية "مهموم"، التي طرحها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يويتوب"، وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا.