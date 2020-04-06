محمد مُحيي يطرح أغنية "فوضت أمري" على "مزيكا" (فيديو)

طرح الفنان محمد محيي، منذ قليل، أغنيته الجديدة بعنوان"فوضت أمري" وذلك عبر قناة "مزيكا" على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

أغنية "فوضت أمري" من كلمات الشاعر أشرف أمين، ومن ألحان محمد محيي وتوزيع الموزع الموسيقي محمد العشي، هندسة صوتية وميكس محمود عزت، وماستر أمير محروس، وهي ثاني أغنيات ألبومه الجديد، حيث طرح الأسابيع الماضية أغنيته الأولى "سهرانين".

جدير بالذكر أن آخر ألبومات محمد محيي، كان ألبوم "مظلوم" والذى طرحه عام 2008 وتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين وكان من ضمن الأغانى "زى كتير" و"ولاحاسس" و"شبابى رخصته" و"مظلوم" و"مرة سبتك" و"مفيش حاجة" و"كبرت عليا" و"فكرانى بحبها" و"المسينى" و"مبقتش فاضى".