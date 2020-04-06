Advertisements

محمد مُحيي يطرح أغنية "فوضت أمري" على "مزيكا" (فيديو)

الإثنين 06/أبريل/2020 - 02:33 م
بوابة الفجر
نور طلعت

طرح الفنان محمد محيي، منذ قليل، أغنيته الجديدة بعنوان"فوضت أمري" وذلك عبر قناة "مزيكا" على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

 

أغنية "فوضت أمري" من كلمات الشاعر أشرف أمين، ومن ألحان محمد محيي وتوزيع الموزع الموسيقي محمد العشي، هندسة صوتية وميكس محمود عزت، وماستر أمير محروس، وهي ثاني أغنيات ألبومه الجديد، حيث طرح الأسابيع الماضية أغنيته الأولى "سهرانين".

 

جدير بالذكر أن آخر ألبومات محمد محيي، كان ألبوم "مظلوم" والذى طرحه عام 2008 وتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين وكان من ضمن الأغانى "زى كتير" و"ولاحاسس" و"شبابى رخصته" و"مظلوم" و"مرة سبتك" و"مفيش حاجة" و"كبرت عليا" و"فكرانى بحبها" و"المسينى" و"مبقتش فاضى".


أخبار تهمك

بلاغ يطالب بالقبض على حمدين صباحي وسجنه 5 سنوات

منذ حوالي 3 ساعات

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

منذ حوالي 20 ساعة

خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

منذ حوالي 3 ساعات

إصابة رئيسة تحرير مدى مصر بكورونا وإغلاق مقر الموقع

منذ 40 دقيقة

صراع قوي بين الأهلي والزمالك لضم 3 صفقات جديدة

منذ ساعة و 18 دقيقة

"كانت عايزة تفضحني".. مفأجاة في مقتل طالبة على يد شقيقتها بالشرقية

منذ ساعتين و 38 دقيقة

قرار صادم من الأهلي بشأن وليد أزارو

منذ 41 دقيقة

عاجل.. الأمين العام للأمم المتحدة يطلق نداء جديدا في ظل تفشي فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

أرتيتا يبحث عن مهاجم خوفا من رحيل أوباميانج

منذ 36 دقيقة

مفاجأة.. هل دخل الأهلي في مفاوضات لضم نجم منتخب الجزائر؟

منذ ساعة

دراسة تكشف نقطة ضعف مميتة لفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

منذ أقل من نصف ساعة

شهادة خطيرة لممرض بمعهد الأورام عن إصابات العاملين بكورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 11 دقيقة

قرار مفاجئ من اتحاد الكرة بشأن بطولة الدوري

منذ ساعة و نصف

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:55 م

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

11:59 ص

دراسة تكشف نقطة ضعف مميتة لفيروس كورونا

12:06 م

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

08:43 ص

صراع قوي بين الأهلي والزمالك لضم 3 صفقات جديدة

02:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر