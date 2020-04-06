بايرن ميونخ يستأنف تدريباته..رغم انتشار فيروس كورونا

استأنف حامل لقب الدوري الألماني، فريق بايرن ميونخ، التدريبات بعد توقف دام نحو ثلاثة أسابيع، أجرى فيها اللاعبون تدريبات فردية، في ظل أزمة انتشار وباء فيروس كورونا.





عاد لاعبو بايرن ميونخ إلى مركز تدريب الفريق "سابينير شتراسه" للتدريب في مجموعات صغيرة، حيث يقتصر المران على تدريبات اللياقة البدنية والتسديد، أما التدريبات الجماعية الاعتيادية فلا تزال محظورة ضمن تعليمات السلطات المتعلقة بالتباعد الجسدي.





كذلك تحدث هانزي فليك المدير الفني للفريق بشكل فردي مع اللاعبين، مع الالتزام بالتباعد الجسدي.





وعقب التدريبات، يتوجه اللاعبون مباشرة إلى منازلهم لتغيير ملابسهم.





وشارك المهاجم روبرت ليفاندوفسكي في التدريبات بعد تعافيه من إصابة في الركبة تعرض لها في فبراير الماضي، بينما أجرى نيكلاس زوله، الذي كان قد تعرض لإصابة في الرباط الصليبي، تدريبات محدودة بالكرة.



