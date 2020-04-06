"بالأحمر".. كارول سماحة تشعل "إنستجرام" بإطلالة جريئة

نشرت الفنانة كارول سماحة، صورة لها بفستان أحمر، وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وظهرت" كارول" بفستان أحمر كط واعتمدت علي تسريحة شعر بسيطة حيث تركت شعرها الكيرلي منسدلاً علي كتفيها، ووضعت ميكب واضح يبرز جمال ونعومة ملامحها الرقيقة، وعلقت على الصورة قائلة: "الحياة ليست بحثا عن الذات، ولكنها رحلة لصنع الذات ، أخلق من نفسك شيئا يصعب تقليده" (سقراط).

وتبادل جمهور "كارول" معها التعليقات علي الصورة ليعبروا عن مدي إعجابها بها وبجمال صوتها قائلين: "القوية، الرائعة، المتألقة وصاحبة الهدف الجميل، وشك ولا ضو القمر، شو هالجمال الرائع".

وطرحت الفنانة اللبنانية كارول سماحة أغنيتها الجديدة "مش هعيش"، عبر قناتها الشخصية على موقع يوتيوب، وذلك بعد تفكير طويل ونقاشات مع جمهورها على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، حول قرارها بتأجيل طرح الأغنية بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بمختلف أنحاء العالم، ويبدو أن قرار الجمهور كان حاسمًا بمطالبته للفنانة اللبنانية طرح أغنيتها وعدم تأجيلها.