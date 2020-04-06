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وزارة الأوقاف في غزة تمدد إغلاق المساجد أسبوعين إضافيين

الإثنين 06/أبريل/2020 - 02:35 م
فلسطين
فلسطين
وكالات

قررت وزارة الأوقاف في غزة، اليوم الاثنين، تمديد إغلاق المساجد أسبوعين إضافيين بسبب استمرار مخاطر وباء كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أغلقت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية في قطاع غزة، في وقت سابق المساجد لمدة أسبوعين، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

 

وقد أعلنت صحة غزة، إغلاق صالات المطاعم والمقاهي والصالات وتعطيل صلوات الجمعة حتى إشعار آخر.

 

وحذرت منضمة الصحة العالمية، يوم الإثنين الماضي، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

 

وأظهرت الإحصائيات الدولية أن عدد المصابين بفيروس كورونا، تجاوز الـ 423 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات عتبة الـ 18 ألفا، فيما تماثل للشفاء أكثر من مئة ألف شخص حول العالم.

 

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

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