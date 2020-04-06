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نقابة الأطباء: عددنا كافي لمواجهة فيروس كورونا (فيديو)

الإثنين 06/أبريل/2020 - 02:36 م
إيهاب الطاهر
إيهاب الطاهر
رقية جمال
قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء: إن دور النقابة هو التعاون مع وزارة الصحة وجميع الجهات الصحية، لمكافحة خطر يهدد الوطن مثل الوباء.

وأوضح أن النقابة تواصلت مع وزارة الصحة منذ بداية انتشار فيروس كورونا، وقدمت بعض المقترحات التي أخذت الوزارة ببعضها، معقبًا: "كلنا في مركب واحد لحماية شعبنا".

وأضاف في حواره مع مراسلة برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الاثنين: في بداية الوضع كنا نواجه أزمة حقيقية في نقص مستلزمات الوقاية للأطباء، ما يتسبب في تحول الطبيب لمصدر للعدوى بدلًا من أن يكون مصدر للعلاج.

وأشار إلى توجيه خطابات لوزارة الصحة، التي وفرت المستلزمات بمعظم المناطق حاليًا، منوهًا بأن جميع الأطباء في مستشفيات العزل تم تدريبهم على أعلى مستوى وفقًا للبروتوكولات العلمية على مستوى العالم، بينما في المستشفيات العامة تم تدريب الأطباء على العزل الأولي.

وأضاف أن النقابة متكفلة بإعالة أسر الأطباء الذين أصيب عائلهم الرئيسي بفيروس كورونا، مؤكدًا أنه حتى الآن عدد الأطباء في مصر كافي لمواجهة فيروس كورونا، والنقابة أعربت عن استعدادها لمشاركة وزارة الصحة في وضع خطة بديلة للاستعانة بالأطباء غير الحكوميين العاملين بالقطاع الخاص للجوء إليهم في حال تفشي وباء كورونا، وحال تفشى الوباء بشكل كبير قد نحتاج لأطباء الامتياز والتكليف للعمل بمراحل الفرز الأولي.

وشدد على أن قانون المسئولية الطبية هام جدًا لكلًا من الأطباء والمرضي، والعالم أجمع به قوانين لمحاسبة الأطباء في الأخطاء الطبية، باستثناء مصر يتم محاسبة الأطباء بها بقانون العقوبات، مؤكدًا أنه لا يجوز أن يحبس الطبيب احتياطي على خطأ مهني، وإنما لا بد من تشكيل لجان تحقيق مستقلة.

وأكد أن قرارات الدولة الخاصة بحظر التجول، إيجابية لمنع انتشار الوباء في مصر، وقد نحتاج لتمديد الحظر لفترة أخرى وفقًا لمؤشرات الإصابة اليومية بالمرض، منوهًا بأن بعض الدول تأخرت في الاجراءات الاحترازية حتى وصل الأمر إلى كارثة.

وأوضح أن هناك ضرورة لارتداء الكمامات في أماكن التجمعات فقط، مشددًا على أن لبس القفازات غير مجدي ويعطي شعور كاذب بالأمان ويتسبب في نقل العدوى من مكان لأخر، ويمكن الاستعاضة عنه بغسل الأيدي باستمرار وحال التواجد بالشارع يتم تعقيم الأيدي بالكحول كل فترة.


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