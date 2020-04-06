نقابة الأطباء: عددنا كافي لمواجهة فيروس كورونا (فيديو)

قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء: إن دور النقابة هو التعاون مع وزارة الصحة وجميع الجهات الصحية، لمكافحة خطر يهدد الوطن مثل الوباء.

وأضاف في حواره مع مراسلة برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الاثنين: في بداية الوضع كنا نواجه أزمة حقيقية في نقص مستلزمات الوقاية للأطباء، ما يتسبب في تحول الطبيب لمصدر للعدوى بدلًا من أن يكون مصدر للعلاج.

وأضاف في حواره مع مراسلة برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الاثنين: في بداية الوضع كنا نواجه أزمة حقيقية في نقص مستلزمات الوقاية للأطباء، ما يتسبب في تحول الطبيب لمصدر للعدوى بدلًا من أن يكون مصدر للعلاج.

وأوضح أن النقابة تواصلت مع وزارة الصحة منذ بداية انتشار فيروس كورونا، وقدمت بعض المقترحات التي أخذت الوزارة ببعضها، معقبًا: "كلنا في مركب واحد لحماية شعبنا".

وأوضح أن النقابة تواصلت مع وزارة الصحة منذ بداية انتشار فيروس كورونا، وقدمت بعض المقترحات التي أخذت الوزارة ببعضها، معقبًا: "كلنا في مركب واحد لحماية شعبنا".

وأشار إلى توجيه خطابات لوزارة الصحة، التي وفرت المستلزمات بمعظم المناطق حاليًا، منوهًا بأن جميع الأطباء في مستشفيات العزل تم تدريبهم على أعلى مستوى وفقًا للبروتوكولات العلمية على مستوى العالم، بينما في المستشفيات العامة تم تدريب الأطباء على العزل الأولي.





وأضاف أن النقابة متكفلة بإعالة أسر الأطباء الذين أصيب عائلهم الرئيسي بفيروس كورونا، مؤكدًا أنه حتى الآن عدد الأطباء في مصر كافي لمواجهة فيروس كورونا، والنقابة أعربت عن استعدادها لمشاركة وزارة الصحة في وضع خطة بديلة للاستعانة بالأطباء غير الحكوميين العاملين بالقطاع الخاص للجوء إليهم في حال تفشي وباء كورونا، وحال تفشى الوباء بشكل كبير قد نحتاج لأطباء الامتياز والتكليف للعمل بمراحل الفرز الأولي.





وشدد على أن قانون المسئولية الطبية هام جدًا لكلًا من الأطباء والمرضي، والعالم أجمع به قوانين لمحاسبة الأطباء في الأخطاء الطبية، باستثناء مصر يتم محاسبة الأطباء بها بقانون العقوبات، مؤكدًا أنه لا يجوز أن يحبس الطبيب احتياطي على خطأ مهني، وإنما لا بد من تشكيل لجان تحقيق مستقلة.



