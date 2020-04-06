نائب محافظ القاهرة يتابع أعمال الإزالة بمنطقة الهايكستب (صور)

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أشرف الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، على أعمال إزالة عشش الهايكستب، والتى تقوم بها أجهزة حي النزهة، بالتنسيق مع قوات الأمن وقسم شرطة النزهة، من أجل استكمال أعمال حفر الخط الثالث لمترو الأنفاق.



وأعلن اللواء خالد عقل، رئيس حي النزهة، حصر سكان هذه العشش وعددهم 75 أسرة ، لافتا إلى أنه جارى تسكينهم بمساكن النهضة بحى السلام ثان.



وأشار إلى توفير أتوبيسات لنقلهم ونقل منقولاتهم، موضحًا أن أجهزة الحى تزيل الآن البيوت والعشش لاستكمال أعمال حفر المترو.