برشلونة يفتح المزاد على راكيتيتش

فتح نادي برشلونة الإسباني المزاد على بيع الكرواتي إيفان راكيتيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الكروي الحالي.

وأوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة أخطر راكيتيتش بقرار الرحيل وقرر فتح المزاد لأعلى سعر على ضمه خلال الميركاتو الصيفي.

وأضافت الصحيفة أن راكيتيتش يحلم بالعودة إلى إشبيلية الإسباني من جديد رغم وجود عروض من أندية يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي.