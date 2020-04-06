أخبار البورصة .. قطاع "البنوك " يحتل المركز الأول تداولاً بالبورصة اليوم

أخبار البورصة المصرية .. أكبر 5 قطاعات تداولاً بالبورصة اليوم

، بينما حصل قطاع الخدمات ومنتجات صناعية وسيارات علي الترتيب الرابع بتداولات وصلت قيمتها الي 48.7 مليون جنيه ، كما إحتل قطاع الإتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات الترتيب الخامس بقيم تداول بلغت 39.4 مليون جنيه.

وفي الترتيب الثالث ، جاء قطاع خدمات مالية غير مصرفية ليسجل قيم تداولات بـ 106.5 مليون جنيه

أخبار البورصة المصرية اليوم

من جانبه ، أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأثنين، ثاني جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، بدعم مشتريات المصريين ، وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو 7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 527.9 مليار جنيه.





وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 9446.9 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 1002.25 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 1024.6 نقطة.