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أخبار البورصة .. قطاع "البنوك " يحتل المركز الأول تداولاً بالبورصة اليوم

الإثنين 06/أبريل/2020 - 02:29 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير


أخبار البورصة المصرية .. أكبر 5 قطاعات تداولاً بالبورصة اليوم

تصدر قطاع البنوك أكثر القطاعات ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم الإثنين م حيث قيم التداول حيث سجل تداولات بحوالي 297.7 مليون جنيه ، ثم جاء بعده قطاع العقارات والذي غنم بتداولات قيمتها 134.2 مليون جنيه.

وفي الترتيب الثالث ، جاء قطاع خدمات مالية غير مصرفية ليسجل قيم تداولات بـ 106.5 مليون جنيه
، بينما حصل قطاع الخدمات ومنتجات صناعية وسيارات علي الترتيب الرابع بتداولات وصلت قيمتها الي 48.7 مليون جنيه ، كما إحتل قطاع الإتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات الترتيب الخامس بقيم تداول بلغت 39.4 مليون جنيه.

أخبار البورصة المصرية اليوم

 من جانبه ، أنهت البورصة المصرية،  تعاملات جلسة اليوم الأثنين، ثاني جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، بدعم مشتريات المصريين ، وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو 7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 527.9 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 9446.9 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 1002.25 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 1024.6 نقطة.

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