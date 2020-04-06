Advertisements

إصابة رئيسة تحرير مدى مصر بكورونا وإغلاق مقر الموقع

الإثنين 06/أبريل/2020 - 02:39 م
أرشيفية
أرشيفية
أفاد مصدر مقرب لرئيسة تحرير موقع مدى مصر (ل.ع) بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن سبب العدوى نتج من مخالطتها لشقيقتها ج.ع وتعاملها مع بعض الأجانب فى الفترة الاخيرة.

وأضاف المصدر، أنها لم تخضع حتى الآن لأى فحوصات طبية وعندما نصحها أصدقائها المقربين بأنه يجب أن تخضع لفحوصات طبية رفضت ذلك.

وأكد المصدر أن الموقع تم اغلاقه تماما ولكن يوجد بعض الحالات من العاملين بالموقع المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا وهناك حالة من الفزع من قبلهم داخل الوسط الصحفى عن وجود أى إصابات أخري مما سيؤدى إلى خطر كبير على بعض الصحفيين الذين تعاملوا معهم خلال الفترة الأخيرة.

يذكر أن موقع مدى مصر انطلق في عام 2013 ويقوم بتغطية إعلامية بأسلوب هجومي على الموضوعات السياسية والاجتماعية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، باللغتين العربية والانجليزية ودائم الهجوم على مؤسسات الدولة المصرية ونظام الحكم فيها وبث الشائعات وتشويه صورة مصر في الخاج.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مدى مصر فحوصات طبية بوابة الفجر الفيروس كورونا العدوى ألفجر

أخبار تهمك

مفاجأة.. هل دخل الأهلي في مفاوضات لضم نجم منتخب الجزائر؟

منذ ساعة

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

منذ حوالي 17 ساعة

قرار صادم من الأهلي بشأن وليد أزارو

منذ 42 دقيقة

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

قرار مفاجئ من اتحاد الكرة بشأن بطولة الدوري

منذ ساعة و نصف

إصابة رئيسة تحرير مدى مصر بكورونا وإغلاق مقر الموقع

منذ 41 دقيقة

أرتيتا يبحث عن مهاجم خوفا من رحيل أوباميانج

منذ 37 دقيقة

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأمين العام للأمم المتحدة يطلق نداء جديدا في ظل تفشي فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

صراع قوي بين الأهلي والزمالك لضم 3 صفقات جديدة

منذ ساعة و 19 دقيقة

خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

منذ أقل من نصف ساعة

دراسة تكشف نقطة ضعف مميتة لفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

شهادة خطيرة لممرض بمعهد الأورام عن إصابات العاملين بكورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 12 دقيقة

"كانت عايزة تفضحني".. مفأجاة في مقتل طالبة على يد شقيقتها بالشرقية

منذ ساعتين و 39 دقيقة

بلاغ يطالب بالقبض على حمدين صباحي وسجنه 5 سنوات

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

الحكومة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 19 حالة

آخرهم مدافع هانوفر الألماني.. فيروس كورونا يواصل مطاردة نجوم الرياضة (تقرير)

صلاح ورونالدو أبرزهم.. 7 نجوم طاردتهم شائعات الإصابة بفيروس "كورونا"

شاهد.. لحظة هروب قائد طائرة ومساعده من طائرة في الهند بسبب "كورونا" (فيديو)

ابنته مصابة.. شقيقة الطبيب المتوفي بكورونا تكشف مفاجآت الساعات الأخيرة

الفلبين تسجل 10 وفيات جديدة بكورونا وأكثر من 538 حالة إصابة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:55 م

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

11:59 ص

دراسة تكشف نقطة ضعف مميتة لفيروس كورونا

12:06 م

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

08:43 ص

صراع قوي بين الأهلي والزمالك لضم 3 صفقات جديدة

02:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر