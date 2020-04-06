قرار صادم من الأهلي بشأن وليد أزارو

اتخذ النادي الأهلي قرار صادم بشأن المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق والمعار لصفوف نادي الاتفاق السعودي.





وكان أزارو قد انتقل إلى صفوف نادي الاتفاق في الشتاء الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري قادما من الأهلي.





وقرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي رحيل أزارو عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري وعدم عودته بسبب عدم حاجة النادي له الموسم القادم.





ووافقت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي على قرار فايلر وستبدأ في الفترة القادمة والبحث عن نادي مناسب له.





وقد شارك وليد أزارو في 7 مباريات فقط حتى الآن مع النادي الاتفاق هذا الموسم منذ انضمامه للنادي خلال بطولة الدوري السعودي وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدف وحيد.



