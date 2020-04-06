البنك الاهلى المصرى يتبرع بـ10 ملايين جنيه للمستشفيات الجامعية

قام البنك الاهلى المصرى، اليوم الإثنين الموافق 6/4/2020، بالإعلان عن تبرعه بمبلغ 10 ملايين جنيه للمستشفيات الجامعية (١١١١١١)، بالإضافة إلى التبرع بمبلغ مماثل لقيمة تبرعات المواطنين حتى 16 أبريل الحالي، والتي تتم من خلال القنوات الإلكترونية.





وعن كيفية التبرع، قال إنه يمكن التبرع لعملاء البنك الاهلى المصرى عبر:-

- فروع البنك الاهلى المصرى.

- ماكينات الصراف الآلي للبنك الاهلى المصرى (ATM).

- الأهلي نت (Ahly Net).





أما عملاء البنوك الأخرى فمن خلال:

- فروع البنك الاهلى المصرى.

- ماكينات الصراف الآلي للبنك الاهلى المصرى (ATM)

- موبايل أو إنترنت بانكينج للبنك التابع له (Mobile or Internet Banking).





وأوضح أن البيانات المطلوبة هي:-

- اسم البنك: البنك الاهلى المصرى.

- اسم الحساب: المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

- رقم الحساب: ١١١ ١١١

- اسم الفرع: يتم اختيار أي فرع أو كتابة (٠٠١).

- عنوان الفرع: يتم اختيار أي عنوان أو كتابة (البنك الأهلي - كورنيش النيل).

- سويفت كود: NBEGEGCXXXX.

- سبب التحويل: تبرع.