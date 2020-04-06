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أرتيتا يبحث عن مهاجم خوفا من رحيل أوباميانج
الإثنين 06/أبريل/2020 - 02:43 م
وكالات
يسعى فريق أرسنال الانجليزي للتعاقد مع مهاجم سوبر خلال فترلاة الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك تحسباً لرحيل بير أوباميانغ مهاجم الفريق.
وبحسب صحيفة ديلي ستار الإنجليزية، سيحتاج مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا إلى البحث في سوق الانتقالات، إذا اختار هدافه الرئيسي أوباميانغ عدم تمديد عقده في ملعب الإمارات.
ولن يمانع آرسنال بيع أوباميانغ في الصيف إذا لم يجدد عقده، بدلًا من خسارته مجاناً في العام المقبل، وفي الوقت نفسه لا يزال "الغانرز" لديه ألكسندر لاكازيت، والشاب غابرييل مارتينيللي.
ومع ذلك، يحتاج آرسنال بالفعل إلى التخطيط للحياة بعد أوباميانغ، الذي يبلغ 31 عاماً هذا الصيف.
ووضع "الغانرز" ثلاثة بدائل على جدول أعمالهم لمحاولة التوقيع مع واحد منهم، لتعويض الرحيل المحتمل للمهاجم الغابوني.