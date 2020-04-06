أرتيتا يبحث عن مهاجم خوفا من رحيل أوباميانج

وبحسب صحيفة ديلي ستار الإنجليزية، سيحتاج مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا إلى البحث في سوق الانتقالات، إذا اختار هدافه الرئيسي أوباميانغ عدم تمديد عقده في ملعب الإمارات.

وبحسب صحيفة ديلي ستار الإنجليزية، سيحتاج مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا إلى البحث في سوق الانتقالات، إذا اختار هدافه الرئيسي أوباميانغ عدم تمديد عقده في ملعب الإمارات.

ولن يمانع آرسنال بيع أوباميانغ في الصيف إذا لم يجدد عقده، بدلًا من خسارته مجاناً في العام المقبل، وفي الوقت نفسه لا يزال "الغانرز" لديه ألكسندر لاكازيت، والشاب غابرييل مارتينيللي.