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اليابان تعلن حالة الطوارئ وتخصص 990 مليار دولار لتخفيف الضرر الاقتصادي

الإثنين 06/أبريل/2020 - 02:55 م
بوابة الفجر
قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن بلاده ستفرض حالة طوارئ في طوكيو وست مقاطعات أخرى في وقت قريب ربما غدا الثلاثاء في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا، وإن الحكومة تُعد حزمة تحفيز بقيمة 990 مليار دولار لتخفيف الضرر الاقتصادي.

وأظهرت الفحوص إصابة أكثر من 3500 شخص بالفيروس في اليابان وقد توفي 85 شخصيا، وهو ما لا يعد انتشارا كبيرا مقارنة ببعض بؤر التفشي الخطير. لكن العدد يواصل الارتفاع مثيرا القلق على الأخص من انتشار العدوى في طوكيو التي سجلت أكثر من ألف إصابة، منها 83 اليوم الاثنين.

وقال آبي للصحفيين "نظرا لحالة الأزمة الطبية، نُصحت الحكومة بالاستعداد لإعلان حالة طوارئ".

وأضاف أن الحكومة قررت إطلاق حزمة تحفيز قيمتها نحو 108 تريليونات ين، تشمل أكثر من ستة تريليونات ين مدفوعات نقدية للأُسر والشركات الصغيرة و26 تريليون ين لإتاحة تأجيل مدفوعات الضمان الاجتماعي والضرائب.

وقال آبي "ترغب الحكومة في مساعدة الشركات على الاستمرار وحماية الوظائف".

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