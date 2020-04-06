10 مايو.. إعادة محاكمة متهم بقضية "مذبحة مركز كرداسة"

أجلت الدائرة الاولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع المحاكم بطرة، إعادة محاكمة عمرو صلاح الغزاني، المتهم رقم 76 بأمر الإحالة في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة، في واقعة قتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطًا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة"، وذلك تأجيلا إداريًًا لجلسة 10 مايو المقبل، لإحضار المتهم من محبسه.





صدر القرار اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية كلا من المستشار عصام أبو العلا والمستشار حسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوي.





وجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين، عددًا من التهم، بينها القتل العمد، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، والانضمام لجماعة أُسِّست على خلاف القانون، والتجمهر، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، وسرقة محتويات مركز الشرطة، وتهريب مساجين كانوا محتجزين فى القسم، والسرقة.



