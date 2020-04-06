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صراع بين برشلونة وسان جيرمان لضم جناح تشيلسي

الإثنين 06/أبريل/2020 - 02:50 م
تشيلسي
تشيلسي
مصطفى صابر
كشفت تقارير صحفية عن أن برشلونة وباريس سان جيرمان في مقدمة قائمة الانتظار للحصول على خدمات جناح تشيلسي ويليان في الانتقالات الصيفية المقبلة.

من المقرر أن يصبح النجم البرازيلي مجانيًا في نهاية الموسم بعد الفشل في الاتفاق على عقد جديد مع البلوز.

يُعتقد أن آرسنال وتوتنهام هوتسبير على استعداد لتقديم صفقة لمدة عامين إلى ويليان ، لكنهما يواجهان الآن منافسة من اثنين من أكبر الأندية في أوروبا.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة وباريس سان جيرمان يتراقبان ويليان صاحب الـ 31 عامًا لضمه في الانتقالات الصيفية المقبلة.

يشير التقرير إلى أن كلا الجانبين يعتقد أن ويليان يمكن أن يضيف شيئًا مختلفًا لهم بسبب تنوعه.

كشف ويليان الأسبوع الماضي أنه يفضل البقاء في الدوري الممتاز ، حيث أمضى السنوات السبع الماضية مع تشيلسي.

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