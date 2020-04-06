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وزير الثقافة تطلق منصة رقمية لإعداد وتدريب الممثل "ابدأ حلمك أون لاين"

الإثنين 06/أبريل/2020 - 02:51 م
إيناس عبد الدايم وزير الثقافة
إيناس عبد الدايم وزير الثقافة
أحمد رمضان متولي

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، عن إطلاق المنصة الرقمية للورشة الدائمة لإعداد وتدريب الممثل "ابدأ حلمك اون لاين"، والتى ينفذها البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار ممثلا فى فرقة مسرح الشباب بقيادة المخرج عادل حسان، وذلك فى اطار المبادرة الاليكترونية المجانية "خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك" حيث يتم يوميا بث مجموعة من المحاضرات المصورة مدتها ١٥ دقيقة تتناول ألوان فن المسرح بشكل اكاديمى على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي بشبكة الانترنت .

 

قالت عبد الدايم، إن ورشة "ابدأ حلمك" لإعداد الممثل الشامل احد المشروعات الطموحة التى تنفذها وزارة الثقافة لاكتشاف الواعدين والنابغين ورعايتهم ، واشارت انه تماشيا مع الظرف الاستثنائي الذى تمر به البلاد تم اعتماد التدريب عن بعد من خلال شبكة الانترنت للمساهمة فى تحقيق طموحات الكثير من شباب الموهوبين ، مؤكدة العمل على تطوير مبادرة الثقافة بين ايديك لجذب الجمهور من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية .

 

من جانبه أوضح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ان النجاح الكبير  الذي حققته ورشة مسرح الشباب " ابدأ حلمك " خلال العاميين الأخيرين وتمثلت فى تخريج ٣ دفعات قدمت للمشهد المسرحي عدد كبير من المواهب المتميزة في التمثيل ، كان دافعا لإطلاق منصة إلكترونية للمشروع تقدم محاضرات تدريبية اون لاين عبر اليوتيوب و الصفحات الرسمية للبيت الفني للمسرح ومسرح الشباب ، مضيفا انه جاري العمل حاليا علي وضع اللمسات النهائية لإطلاق المشروع خلال الأسبوع المقبل بعد اتمام تصوير المحاضرات بأحدث التقنيات .

 

وأشار المخرج عادل حسان مدير مسرح الشباب أن مشروع ابدأ حلمك اون لاين جاء بعد مبادرة تقدم بها الفنان كريم عرفة للفرقة في توقيت متزامن مع اعداد مسرح الشباب للمشروع ، وتم عقد عدة جلسات عمل لاعداد البرنامج التدريبي للورشة بإشراف الكاتب الدكتور علاء عبد العزيز حيث اغتمدته وزير الثقافة ووجهت بسرعة تنفيذه .

 

يشار ان ابدأ حلمك اون لاين يعد نسخة اليكترونية من مشروع تدريب الممثل بمسرح الشباب بهدف استمراره عبر وسائط تكنولوجية حديثة و يعمل من خلال عدة مراحل تقوم علي التفاعل المباشر مع هواة التمثيل كخدمة مجانية متاحة للمهتمين عبر الإنترنت وتضم مجموعة من المحاضرات تتناول مختلف الوان الفنون المسرحية منها فن التمثيل ويقدمها الدكتور علاء قوقة ، الدراما يقدمها الدكتور علاء عبد العزيز ، الأداء الصوتي والغناء المسرحي يقدمها الفنان كريم عرفة ، الإلقاء المسرحي يقدمها الفنان خالد عبد السلام .

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