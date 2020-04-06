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مؤشر بورصة النيل يخالف مؤشرات البورصة المصرية ويهبط 0.41% بختام التعاملات

الإثنين 06/أبريل/2020 - 02:41 م
بورصة النيل
بورصة النيل
نيفين سمير

أخبار البورصة المصرية.. مؤشر بورصة النيل يهبط 0.41%

أظهر الموقع الرسمي للبورصة المصرية أن مؤشر بورصة النيل  قد تراجع بنسبة 0.41% وأغلق تعاملاته عند مستوى 701.3 نقطة.

وجرت التداولات ببورصة النيل علي عدد 12 ورقة مالية ارتفع منهم 4 ورقات وتراجع 1 ورقة وإستقر7 ورقات ، وتصدر سهم يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى  الأكثر ارتفاعاً بنسبة 4.9% ، ثم سهم اراب للتنمية والاستثمار العقاري بنسبة 2.3% ، فيماتراجع وحيداً  سهم سبيد ميديكال بنسبة 3%.

وسجلت تداولات بورصة النيل اليوم بنحو 8.9 مليون جنيه ، وبحجم تداول 4.8 مليون ورقة منفذة علي عدد 340 ألف عملية بيع وشراء.

أخبار البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية،  تعاملات جلسة اليوم الأثنين، ثاني جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، بدعم مشتريات المصريين ، وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو 7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 527.9 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 9446.9 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 1002.25 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 1024.6 نقطة.

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