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الجيش الليبي يقصف مخزنا للأسلحة في منطقة بوقرين شرق مصراتة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 02:54 م
الجيش الليبي
الجيش الليبي
وكالات

قصفت مقاتلات سلاح الجو التابعة للجيش الوطني الليبي، مخزنا للأسلحة في منطقة بوقرين شرق مصراتة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين.

 

وفي سياق آخر، أسقط الجيش الليبي، الأسبوع الماضي، نحو 6 طائرات تركية مسيرة في عدد من المحاور حول مصراتة وطرابلس، وتصدى لصاروخ أطلق من بارجة تركية قبل استهداف مدينة العجيلات، غربي العاصمة. 

 

وكان الجيش الليبي، قد تقدم على عديد من الجبهات في مدينة طرابلس وما حولها، حيث دخلت قواته حي أبوسليم (جنوب العاصمة) وسيطرت على منطقة الرابش الاستراتيجية خط الدفاع الأمامي لمليشيات غنيوة الككلي.

 

وتشهد محاور القتال بجنوب العاصمة وجنوب مدينة مصراتة وغرب سرت معارك طاحنة بين قوات الجيش الليبي ومليشيات الوفاق. 

 

واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والمليشيات في مناطق وادي زمزم وبوقرين والهشة جنوب مدينة مصراتة ومحوري الوشكة والقداحية غرب مدينة سرت.


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