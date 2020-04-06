بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

أشاد لأزهر الشريف، بالمبادرات التي أطلقتها العديد من السلطات المحلية في كثير من الدول الغربية، من خلال رفع صوت الآذان في بعض المساجد، من أجل طمأنة المسلمين، في ظل حالة القلق والهلع المنتشرة حول العالم، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.





وأكد الأزهر، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن مثل هذه المبادرات النبيلة تخلق روحا من التعاون والألفة، وتعزز قيم التسامح والتعايش بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة، كما تدل على تعانق اتباع الأديان وتوحد أهدافهم السامية من أجل الحفاظ على النفس البشرية وحمايتها ضد المخاطر.





كانت السلطات الألمانية والفرنسية والهولندية والإسبانية والإيطالية، سمحت لبعض المساجد برفع الآذان، على الرغم من قرار حظر رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في هذه الدول، وسمحت السلطات البريطانية برفع الآذان عبر مكبرات الصوت بمساجد العاصمة البريطانية لندن.





كما سمحت جامعة "دوك"، بولاية نورث كارولينا الامريكية، للطلاب المسلمين برفع صوت الأذان من أعلى برج جرس كنيسة مقامة داخل الحرم الجامعي.





مبادرة جديدة





في نفس السياق، أطلقت جامعة الأزهر الشريف، مبادرة جديدة بعنوان أمنك وامانك فى سلامة مكانك لمواجهة فيروس كورونا.





وقال الدكتور الجندي شاكر، أحد أعضاء لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة: إن المبادرة يرعاها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وتنظمها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك للتوعية بمهاطر فيروس كورونا.





وأضاف أن الجامعة تضم طلاب من 120 دولة عربية وإسلامية، مؤكدًا أن المبادرة تأتي متكاملة مع مبادرة "وليسعك بيتك" لمكافحة انتشار فيروس كورونا في مراحله الثلاثة الخطيرة.





وأوضح أن الجامعة تضم 400 ألف طالب وطالبة وأعضاء هيئة تدريس ولو تعامل كل شخص منهم بشكل إيجابي مع بيته التي يعيش فيه وأثر على سكان العقار سنمنع تفشي المرض بشكل كبير جدًا.



