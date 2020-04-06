يُحييها محمد ثروت.. "الثقافة" تحتفل بليلة النصف من شعبان اليكترونيًا في هذا التوقيت

تحتفل وزارة الثقافة بليلة النصف من شعبان من خلال المبادرة الاليكترونية "خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك"، حيث تبث فى التاسعة مساء الأربعاء 8 ابريل عبر قناتها على اليوتيوب أمسية روحانية أقامتها دار الأوبرا المصرية وأحياها النجم محمد ثروت بمصاحبة فرقة الانشاد الديني ومشاركة نخبة من المنشدين وتتضمن مجموعة من المؤلفات الدينية منها أشرقت أنوار محمد ، قول لهم الله نصرنى ، شفيع الإمام ، يارب أنا العبد الفاني ، القلب يعشق ، النبى ذاك الإمام ، لاجل النبى ، يا رسول الله أجرنا ، روضة الهادى نبينا ، قمر وغيرها .

يليها عرض بردة البوصيرى أداء فرقة أوبرا عربي ويضم أبيات ملحنة برؤية عصرية لقصيدة الإمام البوصيرى الخالدة التي تمثل علامة بارزة فى عالم المديح النبوى .