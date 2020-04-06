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شاهد.. أستاذ مناهج يطالب بتوضيح معايير قبول المشروع البحثي للطلاب
الإثنين 06/أبريل/2020 - 02:58 م
رقية جمال
قال الدكتور محمد المفتي، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس: إن المشروعات البحثية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم للطلاب، بديل مناسب جدًا للظروف الحالية.
وأوضح أن هذه المشروعات مفيدة للطالب من حيث أن المشروع يُكامل بين التخصصات المختلفة التي يدرسها الطالب، وهذه غاية نهدف لتحقيقها لكون إدراك الطالب العلاقات بين التخصصات المختلفة يعمق الفهم.
وأكد في مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الاثنين، أن الطالب بإجراء المشروع البحثي يكتسب مهارات بحثية مختلفة مثل جمع المعلومات من مصادر المعرفة المختلفة، وتصنيف هذه المعارف وترتيبها وتحليلها والاستنتاج.
وأضاف أن تقرير وزارة التربية والتعليم ممتاز ويوجه الطالب لكيفية إجراء المشروع البحثي، موضحًا أن تقييم هذا البحث أما مقبول أو غير مقبول، ولا بد أن يعلم الطالب معايير قبول الطالب للبحث، وأن تقوم الوزارة بتوضيح هذه المعايير في تقرير أخر حتى يتمكن الطالب من إعداد البحث بشكل جيد.
وأصدرت التربية والتعليم، فيديو توضيحي لشرح كيفية التعامل مع المشروعات البحثية في سنوات النقل والشهادة الإعدادية، ويوضح كيفية البحث عن المعلومة في المكتبة الرقمية والتعامل مع عناصر المشروع.
ويحتوي الفيديو على مثال لموضوع يناسب مرحلة عمرية معينة وسوف يتم مراعاة الفروق العمرية في المشروعات المختلفة على حسب السنة الدراسية وكذلك عمق عناصر المشروع.
وقالت الوزارة في بيان: "لمن لا يستطيع الوصول إلى المكتبة الرقمية، يمكنه البحث في محتوى الكتب الدراسية الورقية أو أي مصادر أخرى متاحة".
تفاصيل المشروع البحثي
كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن في رسالة مصورة منذ يومين، عن تفاصيل المشروع البحثي الذي سيعد شرطًا لانتقال الطلاب (في الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي) إلى السنة التعليمية التالية.
وأوضح طارق شوقي، عدة نقاط مهمة، كالتالي:
- الطالب سيكون مطالب بإعداد مشروع بحثي واحد فقط (متعدد التخصصات) في كل سنة دراسية للانتقال إلى السنة التالية.
- يستطيع الطالب أن يقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5 طلاب)، وذلك خلال الفترة من 9 أبريل حتى 15 مايو 2020.
- سيتم مراعاة اختيار الموضوعات بالنسبة لأعمار الطلبة من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي بما يتناسب مع أعمارهم.
- عناصر المشروع البحثي تتكون من: "العنوان، المقدمة، الموضوع، النتائج أو الملاحظات، المراجع، أسماء الطلاب"، وسيكتب الطالب الكود الخاص به على المشروع الذي سيقوم بعمله.
- الخميس 9 أبريل 2020.. سيتم الإعلان عن جدول المشروعات البحثية لكل سنة دراسية على موقع الوزارة وسيتم نشره مطبوعًا في الصحف القومية؛ وسيتكون الجدول من 4 إلى 5 موضوعات لكل سنة دراسية يختار الطالب أحدهما لتنفيذه سواء بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة.
- إذا لم يتوافر الإنترنت لدى الطالب بإمكانه الاعتماد على الكتاب المدرسي أو أي كتاب متوفر لديه في موضوع المشروع البحثي.
- متاح للطالب أن يقوم بكتابة المشروع البحثي على ورق وتسليمه إلى المدرسة وهي ستقوم بدورها في إرساله للوزارة عبر المنصة.
- معلم الفصل دوره استرشادي ومساعد للطلبة في إعداد المشروعات البحثية، والوزارة هي من ستتولى أعمال مراجعة المشروعات البحثية للطلاب عن طريق تقييمها (مقبول – غير مقبول).
واختتم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، رسالته قائلًا: "المشروع البحثي هدفه تعليم الطلاب مهارات جديدة وهي (العمل الجماعي، الاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار) وغيرها من المهارات الضرورية لأبنائنا الطلاب".
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