شاهد.. أستاذ مناهج يطالب بتوضيح معايير قبول المشروع البحثي للطلاب

قال الدكتور محمد المفتي، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس: إن المشروعات البحثية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم للطلاب، بديل مناسب جدًا للظروف الحالية.





وأوضح أن هذه المشروعات مفيدة للطالب من حيث أن المشروع يُكامل بين التخصصات المختلفة التي يدرسها الطالب، وهذه غاية نهدف لتحقيقها لكون إدراك الطالب العلاقات بين التخصصات المختلفة يعمق الفهم.





وأكد في مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الاثنين، أن الطالب بإجراء المشروع البحثي يكتسب مهارات بحثية مختلفة مثل جمع المعلومات من مصادر المعرفة المختلفة، وتصنيف هذه المعارف وترتيبها وتحليلها والاستنتاج.





وأضاف أن تقرير وزارة التربية والتعليم ممتاز ويوجه الطالب لكيفية إجراء المشروع البحثي، موضحًا أن تقييم هذا البحث أما مقبول أو غير مقبول، ولا بد أن يعلم الطالب معايير قبول الطالب للبحث، وأن تقوم الوزارة بتوضيح هذه المعايير في تقرير أخر حتى يتمكن الطالب من إعداد البحث بشكل جيد.







