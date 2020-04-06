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مليون شخص يفقدون وظائفهم في بريطانيا خلال أسبوعين

الإثنين 06/أبريل/2020 - 03:08 م
بوابة الفجر
تعمل الحكومة البريطانية على صياغة خطط للاستثمار في الشركات المهمة استراتيجيا، التي تواجه الانهيار بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.


من جهة أخرى، تسبب تفشي الفيروس في تزايد مستويات الفقر المرتفعة أساسا في بريطانيا بعد عقد من إجراءات تقشف في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

ويزداد الوضع سوءا مع خسارة أعداد هائلة من البريطانيين وظائفهم بسبب إجراءات العزل التي تفرضها السلطات، وقال ديف إينيس رئيس قسم الاقتصاد في مؤسسة جوزف راونتري المختصة بالتغير الاجتماعي "إن خطر الفقر مرتفع بشكل خاص بالنسبة إلى العمال في قطاعات مثل الضيافة والتجزئة، حيث احتمالات تدني الرواتب أكبر والوظائف غير مؤمنة".

وخلال الأسبوعين الماضيين تقدم نحو مليون شخص بالغ في المملكة المتحدة بطلب للحصول على إعانة حكومية تعرف بـ"يونيفرسال كريديت"، وهذا الرقم أكبر بنحو عشر مرات عما يسجل في أسبوعين عاديين.


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