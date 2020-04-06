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ريال مدريد يبحث عن حل لصفقة كيليان مبابي

الإثنين 06/أبريل/2020 - 03:07 م
مبابي
مبابي
الفجر الرياضي

يسعى  نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية رغم الأزمة العالمية الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا.

 

وأكد صحيفة ليكيب في تقرير لها أن ريال مدريد يتمتع بوضع مالي قوي لذلك يعد كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، الهدف رقم 1 لفلورنتينو بيريز.

 

وذكرت أن بيريز يبحث عن حل ودي لإتمام صفقة مبابي مراعاة للعلاقة الجيدة التي تجمعه بنظيره ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان.

 

وانضم كيليان مبابي إلى صفوف بي إس جي في صيف 2017 مقابل 180 مليون يورو، ويتبقى في عقده مع النادي الباريسي موسمان.

 

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مبابي كيليان مبابي ريال مدريد باريس سان جيرمان

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