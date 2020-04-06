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تطورات الحالة الصحية لرئيس الوزراء البريطاني بعد إصابته بكورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 03:14 م
جونسون
جونسون
وكالات

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، أنه في المشفى لإجراء فحوص روتينية بعد الإصابة بفيروس كورونا.

 

وصرح رئيس الوزراء البريطاني، بأنه يتمتع بروح عالية وعلى تواصل مع فريقه،حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد توجه رئيس الوزراء بوريس جونسون، أمس الأحد، إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية على خلفية إصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

 

وقالت الحكومة البريطانية: إن جونسون المستشفى لإجراء فحوصات طبية على خلفية إصابته بفيروس كورونا، موضحة أنه "تم نقل جونسون للمستشفى نتيجة استمرار معاناته من أعراض فيروس كورونا منذ إصابته قبل 10 أيام".

 

وتخطت عدد الإصابات بفيروس كورونا عالميًا المليون و253 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 68 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 257 ألف شخص للشفاء.

 

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

 

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

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