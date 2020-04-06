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قرار نهائي.. برشلونة يقرر الاستغناء عن نجم الفريق

الإثنين 06/أبريل/2020 - 02:46 م
برشلونة
برشلونة
وكالات
كشف تقرير صحفي إسباني اليوم الاتثنين أن نادي برشلونة الإسباني قرر الاستغناء عن الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


يعود توجه البارسا إلى أن راكيتيتش انخفض أدائه هذا الموسم بشكل ملحوظ، وتراجع دوره بوصول الهولندي فرينكي دي يونغ الصيف الماضي من أياكس أمستردام.

في حين أضافت الصحيفة، أن ما يُعزز من موقف برشلونة أن عقد صاحب 32 عاماً ينتهي في 2021، وبالتالي يريد بيعه هذا الصيف للحصول على بعض العائدات المالية، بدلاً من خسارته مجاناً في يونيو (حزيران) بعد القادم.

وتابعت: "راكيتيتش يحظى باهتمام إشبيلية الإسباني، وإي سي ميلان الإيطالي".

ويريد راكيتيتش العودة وإنهاء مسيرته الرياضية في النادي الأندلسي، لكن سيتوجب عليه تخفيض راتبه بشكل كبير لتحقيق هذا الأمر.

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