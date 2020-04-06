قرار نهائي.. برشلونة يقرر الاستغناء عن نجم الفريق

يعود توجه البارسا إلى أن راكيتيتش انخفض أدائه هذا الموسم بشكل ملحوظ، وتراجع دوره بوصول الهولندي فرينكي دي يونغ الصيف الماضي من أياكس أمستردام.

يعود توجه البارسا إلى أن راكيتيتش انخفض أدائه هذا الموسم بشكل ملحوظ، وتراجع دوره بوصول الهولندي فرينكي دي يونغ الصيف الماضي من أياكس أمستردام.