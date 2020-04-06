موهبة الريال تحلم بالعودة واللعب تحت قيادة زيزو

عبر ألفارو أودريوزولا لاعب ريال مدريد المعار إلى بايرن ميونخ الألماني، عن شغفه للعب في ريال مدريد بشكل منتظم، خلال الفترة القادمة وتحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان.





وقالأودريوزولا في تصريحات نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية اليوم الإثنين: "أشعر بأن زين الدين زيدان (المدير الفني لريال مدريد) يثق بي، ولا شك بأن وقتي سيحين".







وقال اللاعب، الذي واجه بعض الصعوبات في بداية مسيرته مع بايرن: "أعيش في الحاضر، ويجب أن يكون تفكيري في بايرن حتى نهاية الموسم".





ومنذ انتقاله لبايرن، خاض أودريوزولا اثنتين فقط من 10 مباريات خاضها الفريق خلال تلك الفترة وكان أساسياً في مباراة واحدة فقط.





وقال اللاعب: "أثق تماماً بنفسي، الثلث الحاسم من الموسم لم يأت بعد".





واعترف أودريوزولا بأن كرة القدم تأتي حالياً: "في المرتبة الثانية أو الثالثة أو الرابعة وربما بعد هذا أيضاً"، بسبب أزمة تفشي وباء فيروس كورونا.





ولكنه أكد في الوقت نفسه أنه سيبذل قصارى جهده عندما يعود العالم لوضعه الطبيعي.

