Advertisements

موهبة الريال تحلم بالعودة واللعب تحت قيادة زيزو

الإثنين 06/أبريل/2020 - 03:20 م
بوابة الفجر
وكالات
عبر ألفارو أودريوزولا لاعب ريال مدريد المعار إلى بايرن ميونخ الألماني، عن شغفه للعب في ريال مدريد بشكل منتظم، خلال الفترة القادمة وتحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان. 

وقالأودريوزولا في تصريحات نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية اليوم الإثنين: "أشعر بأن زين الدين زيدان (المدير الفني لريال مدريد) يثق بي، ولا شك بأن وقتي سيحين".


وقال اللاعب، الذي واجه بعض الصعوبات في بداية مسيرته مع بايرن: "أعيش في الحاضر، ويجب أن يكون تفكيري في بايرن حتى نهاية الموسم".

ومنذ انتقاله لبايرن، خاض أودريوزولا اثنتين فقط من 10 مباريات خاضها الفريق خلال تلك الفترة وكان أساسياً في مباراة واحدة فقط.

وقال اللاعب: "أثق تماماً بنفسي، الثلث الحاسم من الموسم لم يأت بعد".

واعترف أودريوزولا بأن كرة القدم تأتي حالياً: "في المرتبة الثانية أو الثالثة أو الرابعة وربما بعد هذا أيضاً"، بسبب أزمة تفشي وباء فيروس كورونا.

ولكنه أكد في الوقت نفسه أنه سيبذل قصارى جهده عندما يعود العالم لوضعه الطبيعي.

وكشف أودريوزولا أنه سيتحدث مع زيدان في الصيف، موضحاً: "أريد أن أعلم رأيه عني، ولكنني أكرر: أشعر بمشاعر زيدان واحترامه".

وكان الريال أعار أودريوزولا إلى بايرن في يناير الماضي حتى نهاية الموسم الحالي.

أخبار تهمك

خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأمين العام للأمم المتحدة يطلق نداء جديدا في ظل تفشي فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

أرتيتا يبحث عن مهاجم خوفا من رحيل أوباميانج

منذ أقل من ساعة

قرار صادم من الأهلي بشأن وليد أزارو

منذ ساعة

مفاجأة.. هل دخل الأهلي في مفاوضات لضم نجم منتخب الجزائر؟

منذ ساعة و 23 دقيقة

بلاغ يطالب بالقبض على حمدين صباحي وسجنه 5 سنوات

منذ حوالي 4 ساعات

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

دراسة تكشف نقطة ضعف مميتة لفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مفاجئ من اتحاد الكرة بشأن بطولة الدوري

منذ أقل من ساعتين

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

منذ حوالي 20 ساعة

إصابة رئيسة تحرير مدى مصر بكورونا وإغلاق مقر الموقع

منذ ساعة

شهادة خطيرة لممرض بمعهد الأورام عن إصابات العاملين بكورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 33 دقيقة

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

منذ حوالي 17 ساعة

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

منذ ساعة الا ربع

"كانت عايزة تفضحني".. مفأجاة في مقتل طالبة على يد شقيقتها بالشرقية

منذ حوالي 3 ساعات

صراع قوي بين الأهلي والزمالك لضم 3 صفقات جديدة

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:55 م

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

11:59 ص

دراسة تكشف نقطة ضعف مميتة لفيروس كورونا

12:06 م

قرار صادم من الأهلي بشأن وليد أزارو

02:38 م

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

08:43 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر