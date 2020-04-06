الصين تبيع 4 مليارات قناع لدول أجنبية خلال مارس

أعلنت الصين أنها صدرت نحو اربعة مليارات قناع لدول أجنبية تتصدى لفيروس كورونا المستجد خلال مارس الماضي، مع سعيها إلى تبديد المخاوف حيال نوعية صادراتها من المستلزمات الطبية.





ورغم تراجع عدد الاصابات على أراضيها، شجعت بكين المصانع على زيادة انتاجها من المستلزمات الطبية في وقت تواجه دول أخرى نقصا.









وبحسب "الفرنسية"، قالت جين هاي المسؤولة في دوائر الجمارك أنه منذ بداية مارس، صدرت الصين إلى أكثر من خمسين بلدا 3.86 مليارات قناع و37.5 مليون بزة واقية و16 ألف جهاز تنفس و2.84 مليون جهاز لكشف الإصابات بكورونا، وقدرت قيمة هذه الصادرات بنحو 10.2 ملايين يوان (1.33 مليار يورو).









وردت الصين أن الشركة المصنعة "قالت بوضوح إن الأقنعة ليست للاستخدام الجراحي"، كما أعادت اسبانيا نهاية مارس آلافا من أجهزة الفحص غير الصالحة بعدما وصلتها من شركة صينية لم تحصل على التراخيص المطلوبة.









ورد مسؤولون صينيون على معلومات صحافية تتصل بنوعية المعدات الطبية الصينية مؤكدين أنها "لا تعكس حقيقة الوقائع".



















