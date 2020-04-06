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صفقة مفاجأة تظهر على رادار الزمالك في الصيف

الإثنين 06/أبريل/2020 - 03:21 م
الزمالك
الزمالك
حسام مجدي
أظهر نادي الزمالك رغبة في التعاقد مع صفقة مفاجأة للجميع خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرغب نادي الزمالك في التعاقد مع إسلام صالح لاعب وسط نادي إف سي مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ودخل نادي الزمالك في مفاوضات بالفعل مع إسلام صالح ووكيل أعماله لضمه في الصيف القادم لصفوف الفريق الأبيض.

وطلب إسلام صالح من مسئولو الزمالك الدخول في مفاوضات رسمية مع إدارة نادي مصر الفترة القادمة لإنهاء الصفقة معهم.

وينتهي عقد إسلام صالح مع نادي إف سي مصر بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري.

وقد شارك إسلام صالح في 15 مباراة حتى الآن مع نادي إف سي مصر خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدف وحيد ولم يسجل أي أهداف.

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