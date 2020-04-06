الصحة الإماراتية: اكتشاف 277 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

اكتشفت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الاثنين، 277 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 2067 حالة.

وقالت وزارة الصحة الإماراتية، إن أعداد المصابين بفيروس كورونا دليل على القدرة على اكتشاف المرض، وفقًا لما ذكرته قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، أنه تم تسجيل حالتي وفاة، و41 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا بلغ 61 حالة.

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ3 آلاف شخص، فيما اقترب عدد المصابين من 300 ألف مصاب.

واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.