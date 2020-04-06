Advertisements

الصحة الإماراتية: اكتشاف 277 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 03:33 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

اكتشفت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الاثنين، 277 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 2067 حالة.

 

وقالت وزارة الصحة الإماراتية، إن أعداد المصابين بفيروس كورونا دليل على القدرة على اكتشاف المرض، وفقًا لما ذكرته قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، أنه تم تسجيل حالتي وفاة، و41 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة  إلى أن  إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا بلغ 61 حالة.

 

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ3 آلاف شخص، فيما اقترب عدد المصابين من 300 ألف مصاب.

 

 واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

 

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفيروس كورونا الصحة الاماراتية الشفاء من فيروس كورونا الإصابة بفيروس كورونا

أخبار تهمك

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

منذ ساعة الا ربع

أرتيتا يبحث عن مهاجم خوفا من رحيل أوباميانج

منذ ساعة

بلاغ يطالب بالقبض على حمدين صباحي وسجنه 5 سنوات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأمين العام للأمم المتحدة يطلق نداء جديدا في ظل تفشي فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

قرار صادم من الأهلي بشأن وليد أزارو

منذ ساعة

قرار مفاجئ من اتحاد الكرة بشأن بطولة الدوري

منذ أقل من ساعتين

صراع قوي بين الأهلي والزمالك لضم 3 صفقات جديدة

منذ أقل من ساعتين

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

منذ حوالي 20 ساعة

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

منذ حوالي 17 ساعة

خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

منذ حوالي 4 ساعات

"كانت عايزة تفضحني".. مفأجاة في مقتل طالبة على يد شقيقتها بالشرقية

منذ حوالي 3 ساعات

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

دراسة تكشف نقطة ضعف مميتة لفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

شهادة خطيرة لممرض بمعهد الأورام عن إصابات العاملين بكورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 34 دقيقة

إصابة رئيسة تحرير مدى مصر بكورونا وإغلاق مقر الموقع

منذ ساعة

مفاجأة.. هل دخل الأهلي في مفاوضات لضم نجم منتخب الجزائر؟

منذ ساعة و 24 دقيقة

موضوعات متعلقة

هولندا تسجل 43 وفاة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 20 وفاة ونحو 800 إصابة جديدة بـ"كورونا" في سويسرا

الصين تصدم العالم من جديد بشأن انتشار فيروس كورونا

الصحة الإماراتية تسجل حالتي وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

عاجل.. وفاة أول رئيس دولة سابق بفيروس كورونا

إسرائيل تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 21 حالة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:55 م

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

11:59 ص

دراسة تكشف نقطة ضعف مميتة لفيروس كورونا

12:06 م

قرار صادم من الأهلي بشأن وليد أزارو

02:38 م

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

08:43 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر