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الاحتياطيات الأجنبية السعودية تكفي لتغطية وارداتها 47 شهرا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 03:35 م
بوابة الفجر
اعلنت السعودية أن  الاحتياطيات الأجنبية لديها في الخارج، تكفي لتغطية وارداتها لمدة 47 شهرا، إذ بلغت نحو 1.88 تريليون ريال بنهاية شهر (يناير) الماضي، فيما بلغت الواردات في الشهر نفسه نحو 39.7 مليار ريال.

وتساعد هذه الاحتياطيات على تمويل جزء من عجز الموازنة الناتج عن تراجع أسعار النفط، وسداد الديون وتوفير الواردات من السلع في الظروف الاستثنائية، كما يمكن الاقتصاد الوطني من امتصاص الصدمات الاقتصادية بشكل عام سواء كانت محلية أو عالمية.

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