المقاولون العرب يعلن تخفيض رواتب لاعبي الفريق والمدربين 50%

قرر نادي المقاولون العرب، القيام بخطوات تعسفية لمواجهة الأزمة التي تعيشها الكرة المصرية في الوقت الراهن وذلك بتنازل الجهاز الفني واللاعبين عن 50% من رواتبهم الشهرية للمساهمة في حصول كافة العاملين والموظفين على مستحقاتهم هذه الفترة، التي تعاني فيها البلاد من تفشي فيروس كورونا المستجد.