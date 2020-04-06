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المقاولون العرب يعلن تخفيض رواتب لاعبي الفريق والمدربين 50%
الإثنين 06/أبريل/2020 - 03:27 م
الفجر الرياضي
قرر نادي المقاولون العرب، القيام بخطوات تعسفية لمواجهة الأزمة التي تعيشها الكرة المصرية في الوقت الراهن وذلك بتنازل الجهاز الفني واللاعبين عن 50% من رواتبهم الشهرية للمساهمة في حصول كافة العاملين والموظفين على مستحقاتهم هذه الفترة، التي تعاني فيها البلاد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وجاء البيان على النحو التالي:
"في إطار حرص منظومة نادي المقاولون العرب على التواجد في الصفوف الأولى دائما فيما يتعلق بالدور المجتمعي والتوعوي ومؤازرة كل التوجهات في الدولة للمساهمة في التصدي للآثار المترتبة على مجهودات مكافحة فيروس كورونا المستجد".
وأضاف "يعلن النادي عن قرار الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس المدير الفني واللاعبين بتنازلهم عن نصف راتب الشهر للمساهمة في حصول كافة العاملين والموظفين على مستحقاتهم في هذه الفترة".
وتابع البيان "ويثمن مجلس إدارة النادي برئاسة محسن صلاح المبادرة الطيبة التي أصر عليها المدير الفني وكافة أفراد الجهاز الفني والإداري والطبي، ونتمنى لمصرنا الحبيبة والعالم أجمع السلامة وزوال هذا الوباء سريعا".