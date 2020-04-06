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فريدة عثمان تتبرع لمواجهة كورونا من داخل الحجر الصحي

الإثنين 06/أبريل/2020 - 03:33 م
فريدة عثمان
فريدة عثمان
وكالات

أعرب فريدة عثمان نجمة منتخب مصر للسباحة عن رضاها على الجهود المبذولة خلال تواجدها حاليا بالحجر الصحي في مرسى علم لمدة 14 يوما منذ وصولها لمصر يوم الجمعة الماضي.

 

وعادت فريدة عثمان من الولايات المتحدة الأمريكية من خلال توفير الحكومة المصرية لرحلات طيران استثنائية لعودة أبنائها العالقين بأمريكا، وكان من ضمنهم لاعبو منتخب مصر للسباحة الذين تواجدوا في الولايات المتحدة إما للتدريب أو الدراسة.

 

ونشرت فريدة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك": "أشكر وأقدر المجهود الذي بذل لنعود إلى مصر، وأشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكفله بإقامتنا في الحجر الصحي، من صندوق تحيا مصر".

 

وقالت: "لكني أرى أنه من واجبي أن أتبرع لصندوق تحيا مصر لأن البلد تمر بظروف صعبة، وأي شيء مهما كان صغيرا سيساعد، لأن الحمل ثقيل وهناك أشخاص أكثر احتياجا مني للأموال".

 

يشار إلى أن فريدة والمصريين العائدين يتواجدون في الحجر الصحي لمدة 14 يوما بمرسى علم، كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا، للتأكد من سلامتهم قبل اختلاطهم بأسرهم والمواطنين.

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