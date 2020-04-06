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ماسيمو موراتي: انتقال ميسي إلى إنتر ميلان ليس حلماً محظوراً

الإثنين 06/أبريل/2020 - 03:30 م
ميسي
ميسي
وكالات

صرح ماسيمو موراتي، رئيس إنتر ميلان السابق اليوم الإثنين، أن انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى إنتر "ليس حلماً محظوراً"، وتوقع "أشياء غريبة" في كرة القدم حين تنتهي جائحة كورونا.

وقال موراتي في مقابلة مع إذاعة راديو راي الإيطالية: "لا أعتقد أن ميسي حلماً محظوراً على إنتر في هذا التوقيت، ولم يكن كذلك قبل هذه المأساة الجائحة، اعتقد أن ميسي، سيحتاج إلى مجهود لمحاولة إقناعه من قبل ناد آخر حين ينتهي عقده" مع برشلونة.

وأضاف: "لا أعرف ما إذا كانت الجائحة تغير إمكانية تحقيق هذا الهدف للافضل أم للأسوأ، تغير كل شيء حالياً، ويجب تفهم كيف ستتغير كرة القدم".

وكان موراتي رئيساً لإنتر الفائز بالثلاثية في 2010 مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، واعترف خلال توليه المنصب بأنه كان يحلم بضم ميسي لناديه.

وعن استبعاد عدة وسائل إعلام رياضية إيطالية حدوث انخفاض كبير في قيمة اللاعبين بعد الأزمة الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا، قال: "لا يجب أيضاً أن نكون انتهازيين، هناك خطر بأن يستغل من لديهم مقدرة مالية للأزمة، في هذا المستوى، هناك احتمالية لأن نرى أشياء غريبة في نهاية هذا الموسم".


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