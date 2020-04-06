بسبب كورونا.. برلماني يطالب بمعاقبة تجار قوت الغلابة

وأوضح أن من يتاجرون في قوت المصريين استغلالا لفيروس كورونا يجب مواجهتهم بأشد العقوبات.

وقال "المسعود" في بيان أصدره اليوم الاثنين: إن تفعيل القوانين أصبح ضرورة حتمية وعاجلة خاصة للتصدى للغش في الأغذية أو الأدوية المعدة للبيع وطرحها مغشوشة للبيع أو فاسدة أو منتهية الصلاحية.

ونوه بأن عقوبة هذه الجرائم تصل الحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه أو ما يعادل السلعة موضوع الجريمة إضافة إلى ما تراه المحكمة من غلق المنشآت المخالفة مدة تصل إلى سنة أو إلغاء رخصتها بموجب قانون قمع التدليس والغش.





وأعرب "المسعود" عن أسفه الشديد لوجود قلة منحرفة من مافيا استغلال الأزمات لتحقيق الثراء الفاحش على حساب الشعب موجها تحية قلبية لأبطال وبواسل الشرطة المصرية بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ولرجال التموين الشرفاء بقيادة الدكتور علي المصليحي، وزير التنوين والتجارة الداخلية، على ما حققوه من نجاحات كبيرة في ضبط المخالفين من مستغلي فيروس كورونا متلبيس بجرائمهم القذرة أمام الرأي العام.





وأكد أن مافيا استغلال فيروس كورونا، تناسوا أن العيون الساهرة لن تتركهم أبدا يتاجرون بقوت الشعب الذين نجحوا بكل كفاءة واحترافية في توجيه ضربات موجعة لكل المخالفين.





آخر تطورات كورونا بمصر





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 346 حالة، من ضمنهم الـ 247 متعافيًا.





تسجيل 103 حالات مصابة





وأضاف أنه تم تسجيل 103 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم سيدة أجنبية، وباقي الحالات لمصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 مصريين.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





إجمالي المصابين 1173 حالة





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 1173 حالة من ضمنهم 247 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و78 حالة وفاة.





ولفت مجددًا إلى عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.





وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



