بريطانيا تعلن ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس كورونا إلى 4897

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر لها، اليوم الاثنين، بأن الإدارة الصحية البريطانية أعلنت ارتفاع أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 4897.

وسجلت السلطات الصحية البريطانية، في وقت سابق ما يقرب من 42000 حالة إصابة بفيروس كورونا.

وقد تم تشخيص الأمير تشارلز، ورئيس الوزراء بوريس جونسون، ووزير الصحة مات هانكوك، من بين الشخصيات العامة الأخرى، بـCOVID-19 وكان عليهم أن يعزلوا أنفسهم.

ويستمر وباء كورونا، في حصد الأرواح يوم بعد يوم، تحاول حكومات الدول المتعددة فرض إجراءات استثنائية في محاولة لاحتوائه

ولا يزال أكثر من ثلاثة مليارات نسمة معزولين داخل منازلهم في جميع القارّات، في غياب لقاح أوعلاج مثبت للوباء.

ينتشر الفيروس بين الناس عادةً من خلال السعال والعطس أو ملامسة شخص لشخص مصاب أو لمس سطح مصاب ثم الفم أو الأنف أو العينين. للحماية من العدوى، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) باتباع ممارسات النظافة الشخصية الأساسية، مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وشرب السوائل بكثرة، وتغطية الأنف والفم بمنديل أو بكوعك عند السعال، والبقاء في المنزل إذا كنت تشعر بالمرض.